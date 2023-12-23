主計總處22日公布11月失業率為3.34％，較上月下降0.09個百分點，不僅連續3個月下降，也刷新近23年同月最低紀錄；不過，內、外需就業市場兩樣情，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，製造業景氣仍顯疲弱，用人態度保守，內需服務業則持續暢旺、人力需求活絡。
陳惠欣分析，11月延續百貨周年慶、購物商機，緊接而來又有耶誕假期、新年等節慶接力，服務業用人熱度持續，住宿餐飲業的就業人數連續15個月呈現增加，是勞動市場穩住的主要力量。
製造業用人顯得疲弱，雖然就業人數月增1000人，但對比去年同月減少1.5萬人，今年前11月累計也年減1萬人，資訊電子業向勞動部通報無薪假的人數也持續增加。
內、外需用人兩樣情，餐飲業迎接尾牙春酒商機，提高時薪搶人才；104人力銀行顧客價值處資深協理翁維薇指出，在疫後內需爆發情況下，若選擇餐飲業打工，平均每人可獲17.6個打工機會。
工作機會第二多的則是補教工作，每人平均有13.8個打工機會，門市工作也很缺工，平均每人可獲得10.9個工作機會、位居第三；整體來說，民生消費產業對大學生打工來說，是最容易上手的工作。
主計總處統計顯示，11月失業人數為40萬人，月減1.1萬人，其中，對原有工作不滿意而失業者減少4000人，初次尋職失業者也減少3000人，因工作場所業務緊縮而失業則減少2000人；陳惠欣表示，服務業回溫，自2022年7月以來，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者累計已減少4萬人。
展望12月就業情勢，陳惠欣表示，按照往年經驗，有耶誕節、跨年商機支撐，失業率會繼續走低，12月失業率預估會連4降。
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