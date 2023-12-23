碳交所國際碳權交易平台22日正式啟動，碳交所董事長林修銘表示，首批交易8萬8520噸，交易金額大約80萬美元（約新台幣2500萬元），至於國內碳權交易平台，預計明年下半年上線。
碳交所表示，國際碳權交易平台首批上架7個碳權專案，專案類型包括潔淨水源、太陽能發電、風力發電和沼氣發電，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲，賣方則是瑞士、英國、新加坡和台灣仲介等。平台啟動首日交易順利進行，共計有27家企業參與，包含金控子公司的話，有8萬8520噸，每公噸價格在3.9到12美元間，總共交易金額80多萬美元。
碳交所表示，今天的交易情形超過原本預期，後續還會視原來的交易情況上架新商品，雖不像首批這麼大量，但是也並非一個一個上，大概會集數個一起上架，目前企業需求熱絡，對於有需求的企業來說「先搶先贏」。不過對於企業購買，碳交所會去看信託帳戶金額是否足夠，確保買賣雙方交易安全，和避免胖手指事件。
國際碳權交易平台有3大特色，首先是以美元計價，接軌國際；其次是信託帳戶進行交易，保障買賣雙方交易安全；以及運用虛擬帳戶、法人統編及交易類型，採取標準化交易作業「子帳戶」架構設計，確保物流、金流。
林修銘表示，這批國際碳權可以滿足企業碳中和、ESG（環境、社會與公司治理）以及供應鏈要求等三大需求。例如金控公司除了ESG外，未來要發「碳中和卡」也可以透過買來的碳權來運用。
經濟部長王美花表示，以國外的經驗來看，韓國一開始大家惜售，碳權大家買不到，需要金融協助才讓碳交易活絡，所以碳交易一定要先有，沒有第一步就不知道後續如何改善。
國發會主委龔明鑫則表示，碳交易平台啟動，是提供台灣中小企業購買碳權機會，否則到國外購買手續成本高。日前財政部函令解釋，對於國際碳權如果無法提供帳簿，按淨利10％課徵營所稅，稅率為20％。財政部昨天再表示，購買的企業，10年內都可以以進項稅額扣抵營業稅，但僅限於營業之用，不可以用於抵員工酬勞或者是個人，像是董事長的公務車碳排就不能。
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