麗寶福容大飯店尾牙春酒訂席自12月開放預訂，較2022年增加2成，同時除夕圍爐與年菜外帶也持續接單熱絡，吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET的「祥龍賀歲尾牙春酒」包套專案，每人只要1,688元起，從除夕到初五的「龍騰賀新年」圍爐新春包套專案，圍爐年夜飯每人2,178元，外帶年菜單品（十人份）只要1,280元起。
麗寶福容大飯店表示，尾牙春酒宴堅持選用頂級的新鮮食材入菜，與在地后里小農的溫室有機蔬果每日現採直送。2023年主推平、假日15,180元等三種尾牙春酒專案。至於「祥龍賀歲尾牙春酒」專案即日起至2024年3月31日間皆可訂席，訂滿45桌再送麗寶福容飯店住宿券乙張。
麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓，2023年推出十人年菜外帶組，「黑蒜蟲草燉烏雞」單點特惠價只要1,280元，「麗寶海陸五味拼」單點只要1,380元，「一品鮑魚佛跳牆」為過年圍爐桌宴必備菜色，單點一盅2,280元。過年熱門的蘿蔔糕／芋頭糕禮盒，每盒只要380元，讓年菜輕鬆便利更省荷包，詳情請上麗寶福容大飯店官網或撥打餐廳訂位專線（04）2557-1366轉8339 。
饗賓集團旗下兩大人氣餐廳「開飯川食堂、饗泰多泰式風格餐廳」攜手在台中麗寶OUTLET MALL，二期D區的科莫湖畔盛大開幕囉！品牌特別推出多道台中麗寶店限定的在地料理迎客，邀請粉絲們快來麗寶OUTLET MALL嘗鮮享優惠。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：