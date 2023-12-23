麗寶福容大飯店尾牙春酒訂席自12月開放預訂，較2022年增加2成，同時除夕圍爐與年菜外帶也持續接單熱絡，吃尾牙、玩樂園、逛OUTLET的「祥龍賀歲尾牙春酒」包套專案，每人只要1,688元起，從除夕到初五的「龍騰賀新年」圍爐新春包套專案，圍爐年夜飯每人2,178元，外帶年菜單品（十人份）只要1,280元起。

麗寶福容大飯店表示，尾牙春酒宴堅持選用頂級的新鮮食材入菜，與在地后里小農的溫室有機蔬果每日現採直送。2023年主推平、假日15,180元等三種尾牙春酒專案。至於「祥龍賀歲尾牙春酒」專案即日起至2024年3月31日間皆可訂席，訂滿45桌再送麗寶福容飯店住宿券乙張。

麗寶福容大飯店港點餐廳福粵樓，2023年推出十人年菜外帶組，「黑蒜蟲草燉烏雞」單點特惠價只要1,280元，「麗寶海陸五味拼」單點只要1,380元，「一品鮑魚佛跳牆」為過年圍爐桌宴必備菜色，單點一盅2,280元。過年熱門的蘿蔔糕／芋頭糕禮盒，每盒只要380元，讓年菜輕鬆便利更省荷包，詳情請上麗寶福容大飯店官網或撥打餐廳訂位專線（04）2557-1366轉8339 。

饗賓集團旗下兩大人氣餐廳「開飯川食堂、饗泰多泰式風格餐廳」攜手在台中麗寶OUTLET MALL，二期D區的科莫湖畔盛大開幕囉！品牌特別推出多道台中麗寶店限定的在地料理迎客，邀請粉絲們快來麗寶OUTLET MALL嘗鮮享優惠。