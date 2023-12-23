福容徠旅林口店位於桃園機場捷運A8與A9站之間，無論是搭車還是開車至桃園國際機場都相當便利，對於需要搭機往返的旅客是最舒適的住宿選擇。從福容徠旅林口店開車至桃園機場僅需半小時，加上機捷來往市中心，不論是春節出遊、旅外國人返台過年、或出差辦公都適合。
福容徠旅林口店2024年2月7日至13日推出春節限定優惠住房專案，雙人入住4,840元起，享福卡會員兩人入住最低4,259元起；另外2024年1月1日至12月30日還有優惠專案，雙人入住最低3,299元起，享福卡會員兩人同行最低2,903元起。
福容徠旅林口店擁有多樣化房型滿足旅客各式需求，春節限定住房專案，會員價4,259元起入住雙人客房。飯店樓高17層，共149間客房，設有無線寬頻網路、健身房和洗衣房，為長住型或商務型旅客提供全方位的便利服務。此外，主打年輕、創新、時尚、永續，不主動提供牙膏、牙刷、拖鞋等一次性備品，同時設有自助退房箱、共享行動電源及共享雨傘可供租借，落實永續精神，提供旅人便利舒適的住宿體驗。客房內還準備暖心小禮，禮品與唐氏基金會創辦的「愛不囉嗦」庇護商店合作，提供唐寶寶們親手做的手工餅乾，讓旅客感受到滿滿的愛心，早餐還能品嘗美味沖繩飯糰，搭配美味的生鮮蔬菜、湯品及咖啡飲品。福容徠旅林口店官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fullon-poshtels/lk/tw/。
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