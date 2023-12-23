天勤生命文創為董事長劉生財於2022年新創之全國第一家生命產業經紀人，匯集優質同業施展正能量，期許整合生命產業平台，推動生命教育及終活規劃，突破傳統殯葬業的陋規；在殯葬業龍頭服務逾25年已積累堅實成就，基於對生命產業執著的心及使命讓劉生財毅然離開舒適圈自行創業，積極推動生命產業走向康莊大道。

傳統殯葬業十分封閉，各地區、各品牌盤踞山頭，收費與服務品質良莠不齊，長期近乎被幾大品牌壟斷，消費者在慌亂悲痛的當下被迫接受安排，幾乎無從選擇，導致印象不佳。

天勤生命文創定位類似信義房屋陰宅版，架構起全台灣禮儀服務網，如同禮儀界的新安東京，讓消費者可更加透明與安心的購物環境與體驗。

劉生財表示，新創公司並無沉痾多年的各種包袱，成員多來自國內前三大品牌的菁英，並網羅經國家考試認證的專業禮儀師為骨幹，整合優秀策略夥伴，提供最完善的全方位服務，建構顧客、天勤與合作夥伴三贏的生命產業平台。天勤團隊更將以細膩溫暖服務建立品牌認同與偏好，勢必帶動生命產業提升。

相較於歐美，日本等先進國家，台灣在禮儀契約尚有相當大的成長空間，目前天勤的營運主軸包括：客製禮儀服務、全國塔墓銷售、家族遷葬規劃、預約禮儀契約、寵物善終服務等。展望未來，天勤將更積極開拓經營觸角，持續推廣終活規劃與生命教育。

此外，天勤積極推動生命產業數位化，引進XR延展實境、數位靈堂、區塊鏈加密等技術，實現「終活筆記本」雲端化，透過生命服務平台推廣終活理念。

當多數業者仍停留在360度環景，天勤已首創建構3D虛擬實境塔位帶看系統，開啟新視野的新創服務已起跑，相信不久將來即能呈現嶄新的風貌。