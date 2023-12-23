德昌事業獨家獲得美國原廠Cognisox專利（美國專利證號EP1073694 US6191293）製造技術生產，從金盞花中萃取得天然酯化型葉黃素並搭配山桑子、維生素A及B群、玉米黃質素，超強黃金組合「亮晶晶、看得清、看得遠、有夠看」，能幫助補充營養，其中的枸杞子與明亮草，可助於健康維持。

天然高單位葉黃素（Luteinox）符合國家最高規範30mg，主要成份維生素A幫助視紫質的形成，使眼睛適應光線的變化。蝦紅素（海藻類，素食可食）的抗氧化力非常高，是維生素C的數千倍之多，又稱為「超級維生素」。該產品純植物萃取精華，符合現代人養生的要求。

德昌事業回饋促銷葉黃素一盒1,250元（60粒／30天份），三盒組合包優惠價2,200元，每購一組贈送女人寵愛一生，青春美麗（蔓越莓、櫻桃、巴西莓），一包30粒／30天份（股票上市製藥集團製造）。

該產品由國家核定CGMP股票上市集團製造，全程安全乾淨，不含塑化劑、西藥成分、重金屬及農藥殘留，以杜絕黑心食品，把關民眾食得安全，品質第一的標竿。營養諮詢專線：（02）2591-7870（7線），免費專線：0800-736-736。