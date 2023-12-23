萊爾富預購商品再創超商獨家「新」服務！疫情改變民眾旅遊習慣，瞄準戶外露營商機，萊爾富跨界攜手歐洲露營車領先品牌Adria Mobil，於《祥龍瑞氣》年菜預購專刊獨家推出豪華露營車，優惠價含稅99.8萬元，即日起至2024年1月30日預約再送16.5萬元配備。
萊爾富推出歐洲原裝進口的指定豪華露營車，其中Adria Mobil Aviva系列車款更榮獲歐洲創新獎，此拖掛房車標準配備有大面窗客廳、天窗，讓室內採光性佳，還有床、淋浴室搭配電熱水器、暖氣機，同時還提供冰箱、瓦斯爐和流理台水槽。
萊爾富數位行銷處行銷企劃本部處長劉嘉銓表示，ADRIA Taiwan總代理日商得路特林谷台灣分公司提供消費者性價比最高露營房車、原裝歐洲進口露營拖車。此次推出指定豪華露營車預購專案，提供配備升級優惠，有興趣民眾可於全台門市預購。
日商得路特林谷台灣分公司總經理周丞濰表示，萊爾富服務據點遍及全台，近年不少創新、跨業合作成績斐然，很榮幸能深入合作，同時也推出Adria Mobil露營車讓更多消費者認識。
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