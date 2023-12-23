寒流來襲、氣溫驟降，如果家中擁有一台冷暖氣機，絕對能讓居家備感溫暖舒適。而Panasonic冷暖空調不僅讓居家空間備感溫暖舒適還要幫民眾省荷包。
Panasonic冷暖空調搭配政府汰舊換新節能補助及貨物稅減免，最高省12,000元，只到2023年12月底，把握優惠趁現在。此外，它能讓你1機聰明3享，1享冬暖夏涼舒適溫度，透過全室循環氣流讓冷暖房效率更高；2享省電超有感，採用六大節能技術，讓全系列省電提前超越2025年國家一級標準；還有3享健康好空氣，擁有日本最新100倍nanoe健康科技，開機主動全室淨化，有效抑制病毒及去除PM2.5。關機後還能全機防霉，藉由風扇持續運轉並釋放nanoe，吹乾機內濕氣並透過回風氣流讓機內達到防霉效果。讓每次開機、關機都能隨時提供乾淨好空氣。
此外，Panasonic空調防霉也再進化，推出業界首創24小時防霉監控，於待機時自動偵測環境溫濕度，當濕度超過60％且室溫達到10度以上連續12小時，機內會主動釋放nanoeX並送風乾燥20分鐘，抑制機內黴菌滋生；讓您不需擔心因長時間未使用而造成機內發霉的問題，時刻享受新鮮好空氣。
無論是新屋裝潢還是舊屋翻新，或只是想在冷冷的冬天中享受溫暖舒適空間，只要有買空調的需求，不妨把握機會選購Panasonic空調。即日起至2024年1月31日前，購買Panasonic空調指定冷暖機種，現金回饋最高8,000元，年底前再享政府汰舊換新節能補助及貨物稅減免，最高省12,000元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：