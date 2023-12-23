台慶不動產嘉義檜意林森加盟店執行長江智玄說，嘉義在短短數年內，從傳統農業城市即將轉型成為科技觀光大城，隨著外流人口漸漸回流嘉義，加上鐵路高架化商機帶動嘉義城市大翻轉，嘉義未來幾年充滿多頭氣氛。嘉義縣市由於就業人口紅利增加，近年來房市不僅不受景氣影響，而且看漲趨勢明確，江智玄建議持有長期資金者，不妨趁早積極物色標的投資置產，早買早享受增值空間。

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