熱門社區

嘉義近幾年商業與產業同步發展，指標性連鎖業者如好市多、IKEA、藏壽司、壽司郎、in89豪華影城、老乾杯等陸續進駐，以及政府興辦嘉義科學園區、馬稠後產業園區，目前進駐廠商約達200家、大埔美產業園區進駐廠商約116家、民雄航太園區進駐廠商約44家。上述重大工商業發展，估可增加就業人口紅利約3萬多人，對未來居住需求增長可期，帶動嘉義市房價近年來穩健增漲。

不僅如此，交通部鐵道局日前宣布，美式Outlet商場「華泰名品城」確定落腳嘉義高鐵站前，預計在近3萬坪的土地上，規劃二至三層樓的大型折扣購物中心及相關餐飲、休閒娛樂、停車場等設施，引進嘉義相對缺少的大型商業服務設施，總投資額達48億元，第一期最快預計2028年開幕，預期將帶進龐大的購物逛街人流。

台慶不動產嘉義檜意林森加盟店執行長江智玄表示，隨著嘉義科學園區及高鐵特區正式啟航，帶動外縣市人口往嘉義縣市購屋居住，阿里山沿途著名景點及嘉義市推動各項文創觀光活動，例如管樂節、搖滾節等，助攻嘉義觀光人潮逐年活絡。

江智玄表示，嘉義縣人口因文教、工作因素慢慢往嘉義市區購屋生活，指標熱門商圈為嘉義市仁愛路的「經國新城」，「經國新城」為大型的國宅社區，總戶數高達2千多戶，屋齡落在約20年，房型50至65坪三至四房為主，單價落在約16萬～20萬元，居住人口數約達8成，目前也是嘉義市最搶手的熱門商圈。

此外，湖子內商圈為最新重劃區，腹地約187公頃分三期開發，目前已開發建設3至4成，產品為別墅型及大樓為主，別墅價格落在1,800萬～2,500萬元，新大樓每坪落在25萬～30萬元間。江智玄說，該區距離82號東西快速道路約五分鐘車程，離大埔美產業園區及馬稠後產業園區約20分鐘車程，商圈未來繁榮可期。

另外，後站商圈為早期商圈，近期受惠鐵路高架化帶來興建潮，嘉義鐵路高架化預計2025年12月通車，政府重砸239億元興建，通車後，嘉義前後站商圈不再因為鐵路而阻隔發展。

江智玄表示，目前後站商圈指標成屋有富御、高峰匯、獅子座、寶格儷、興雅硯等，新大樓成屋單價每坪約20萬～25萬元；預售屋每坪約28萬～38萬元。由於後站商圈周邊有公園、商業及醫院等設施，促進產業、醫療、交通轉運及商業等都市發展，商圈熱絡指日可待。