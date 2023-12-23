嘉義近幾年商業與產業同步發展，指標性連鎖業者如好市多、IKEA、藏壽司、壽司郎、in89豪華影城、老乾杯等陸續進駐，以及政府興辦嘉義科學園區、馬稠後產業園區，目前進駐廠商約達200家、大埔美產業園區進駐廠商約116家、民雄航太園區進駐廠商約44家。上述重大工商業發展，估可增加就業人口紅利約3萬多人，對未來居住需求增長可期，帶動嘉義市房價近年來穩健增漲。
不僅如此，交通部鐵道局日前宣布，美式Outlet商場「華泰名品城」確定落腳嘉義高鐵站前，預計在近3萬坪的土地上，規劃二至三層樓的大型折扣購物中心及相關餐飲、休閒娛樂、停車場等設施，引進嘉義相對缺少的大型商業服務設施，總投資額達48億元，第一期最快預計2028年開幕，預期將帶進龐大的購物逛街人流。
台慶不動產嘉義檜意林森加盟店執行長江智玄表示，隨著嘉義科學園區及高鐵特區正式啟航，帶動外縣市人口往嘉義縣市購屋居住，阿里山沿途著名景點及嘉義市推動各項文創觀光活動，例如管樂節、搖滾節等，助攻嘉義觀光人潮逐年活絡。
江智玄表示，嘉義縣人口因文教、工作因素慢慢往嘉義市區購屋生活，指標熱門商圈為嘉義市仁愛路的「經國新城」，「經國新城」為大型的國宅社區，總戶數高達2千多戶，屋齡落在約20年，房型50至65坪三至四房為主，單價落在約16萬～20萬元，居住人口數約達8成，目前也是嘉義市最搶手的熱門商圈。
此外，湖子內商圈為最新重劃區，腹地約187公頃分三期開發，目前已開發建設3至4成，產品為別墅型及大樓為主，別墅價格落在1,800萬～2,500萬元，新大樓每坪落在25萬～30萬元間。江智玄說，該區距離82號東西快速道路約五分鐘車程，離大埔美產業園區及馬稠後產業園區約20分鐘車程，商圈未來繁榮可期。
另外，後站商圈為早期商圈，近期受惠鐵路高架化帶來興建潮，嘉義鐵路高架化預計2025年12月通車，政府重砸239億元興建，通車後，嘉義前後站商圈不再因為鐵路而阻隔發展。
江智玄表示，目前後站商圈指標成屋有富御、高峰匯、獅子座、寶格儷、興雅硯等，新大樓成屋單價每坪約20萬～25萬元；預售屋每坪約28萬～38萬元。由於後站商圈周邊有公園、商業及醫院等設施，促進產業、醫療、交通轉運及商業等都市發展，商圈熱絡指日可待。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：