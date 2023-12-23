威鋒電子（6756）22日宣布，新產品VL832 USB4終端裝置控制晶片，榮獲USB開發者論壇（USB-IF）的USB4產品認證，為該公司USB4生態系統中重要里程碑，VL832 USB4終端裝置控制晶片現已量產，並大量出貨中。

VL832支援USB 40Gbps運作，現在已列入USB-IF整合廠商名單（Integrators List），編號TID：10033。

威鋒電子VL832整合了USB 3.2 Hub、USB 2.0 Hub和DisplayPort輸出功能，為多功能轉接器和擴展塢等周邊裝置，提供了重要的連接性。

在USB4 40Gbps模式下，VL832支援完整DisplayPort HBR3頻寬（32.4Gbps），而經過整合USB 20Gbps Hub，讓多個USB 10Gbps裝置在支援的Host平台上以最高效能運行。

這兩項指標的數值，是以前使用DisplayPort 替代模式時所能實現的兩倍，因為在支援USB 3.2功能時，DisplayPort替代模式，僅提供2條DisplayPort通道。

威鋒電子指出，增加顯示器頻寬，正符合當今的顯示器趨勢，包括過渡到QHD（2560x1440）和更高畫素、強調提供更精細而豐富的視覺效果，經由廣色域和HDR技術提供更準確的色彩。

而提高的更新率，可滿足遊戲愛好者對畫面流暢度與沉浸式體驗的需求，例如：未經壓縮的4K120Hz或使用Display Stream Compression （DSC）壓縮的240Hz+。

此外，能連接並有效運行最多四個4K螢幕，且以一致的60Hz更新率顯示，對創作者而言皆是重大的進步。威鋒電子新市場開發部總監Terrance Shih表示，VL830已被全球近50個客戶設計案採用，從旅行擴充基座到螢幕等，為多樣化的產品提供動能。