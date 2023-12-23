台塑生醫表示，台塑企業因應新能源布局，擬定由台塑新智能擔任主導公司，相關電池事業資源、人力持續進行調整、歸件整合。依據規劃架構，台塑新智能擔任主導控股公司（股東為台塑四寶、台塑生醫），旗下子公司台塑尖端能源公司主責電池芯生產；原先定位為電池材料的台塑鋰鐵將轉型為「輕資產之鋰鐵正極材料與電池模組廠」。

為此，台塑生醫配合製程主要設備及附屬設備的運轉及保養技術，與電池的產銷進行整合，台化（1326）代子公司台塑生醫公司公告處分庫存電池及電池生產用之機械設備資產予台塑鋰鐵材料科技公司，交易總額9.94億元，預計處分利益1,925萬元。

台塑企業2008年投資台塑鋰鐵，跨入鋰鐵材料生產，是跨大新能源布局的一個重要轉捩點，企業內鋰鐵電池材料自製率已超過七成以上，同時，加速佈局包括家用、商用及工業用儲能系統市場拓展。

台塑新智能指出，台塑尖端能源公司分二期設置產能達5GWh的磷酸鋰鐵電池芯產線。其中，一期將設置2.1GWh產線，預計營收可超過130億元以上，規劃將在2024年第三季量產。

台塑鋰鐵原先僅專注在磷酸鋰鐵材料的生產與次世代正極材料研究，與其他鋰鐵正極材料廠商一樣，設立初期的前10餘年，靜待市場打開、運營壓力較大。如今，二次充電電池產業即將正式邁入鋰鐵電池時代，已著手進行企業內各新能源公司的體質與資源盤點，將規劃讓台塑鋰鐵成輕資產的鋰鐵正極材料與電池模組生產廠，以擴大各新能源領域布局。