昇陽半導體（8028）與臺灣大學醫學院副教授潘思樺、馬偕醫學院教授洪崇烈，分別開發「肺腺癌復發追蹤晶片」與「多合一心衰竭評估晶片」目標，做為臨床定點照護使用，現已完成四合一蛋白質晶片整合及完成臨床前測試，使用血清、血漿等檢體與傳統檢驗法相關度達80％以上。

昇陽半導體日前與台灣大學醫學院及台北馬偕醫院共同舉辦「多合一液態蛋白檢測平台成果發表會」。

此一計畫主持人潘思樺表示，可即時診斷的定點照護系統，有助癌症患者在術後漫長的追蹤過程中，作為醫師用藥指引，減少往返醫院次數，提高患者術後持續追蹤的意願。

預計作為風險評估的「多合一心衰竭評估晶片」，配有常用的兩項生物標記來評估心臟衰竭的不同分期，有助於協助醫師除透過病徵觀察外，可更早發現潛在患有心衰竭的亞健康族群。

此外，洪崇烈提到心臟衰竭和臨床的多重慢性共病症有高度相關性，因此，在本多合一晶片上配有與代謝症候群及癌症轉移相關的生物標記，預期本晶片未來可用於分類慢性病引起的心衰竭族群，將有助於醫師更即時及精準用藥。

昇陽半導體董事長蔡幸川表示，技術創新是昇陽成長的不變基石，產學合作是研究發展的重要策略之一，未來會持續擴大合作範疇，提升昇陽的技術領先地位。

未來昇陽半導體將透過「委託開發暨製造服務」（Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO）方式，自產品設計、材料選用打樣、臨床驗證、取證到量產，為客戶加速開發與生產的服務。