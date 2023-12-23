全聯接手大潤發之後，2023年著手全台各店改裝，目前包括大潤發內湖店、中壢店、忠明店、平鎮及員林店等計有五店完成改裝，單店業績均成長10％以上，預計2024年將會繼續推進2～4店改裝。

大潤發2023年全台19家店、鮮食集總計20店，在疫情紅利消失後，全年業績與去年相對持平，主要還是改裝效益顯現，像是近期改裝重開幕的平鎮店與員林店，以打造社區小百貨為主軸，引進大樹藥局、三井3C、迪卡儂、Uniqlo、宜得利、金石堂及石二鍋等新櫃，一站購足，業績相對往上。

兩家店改裝慶期間並祭出多項優惠，包括限定店多種商品祭出會員現折，此外多家合作商家如北村豆腐家、爭鮮、宜得利家居等，也於改裝慶期間推出一系列折扣優惠，預計開幕期間雙店可創下2億業績。

此外，大潤發看準尾牙家電採購商機，於農曆年前推出超過2000款大小家電，並祭出各項家電優惠促銷，購買指定品牌或機型，再送好禮等，像是Dyson、LG等均有指定品項優惠加價購，挑戰市場最低價。

大潤發表示，除尾牙大宗採購，近期寒流來襲，相關家電如電熱毯、電暖器、除濕機、暖手爐等，詢問度增加3成以上，全檔期推出的滿額回饋、現折等活動均使得多項家電用品皆有超殺優惠價格，電器整體預計業績目標可望成長20％上看8億元。