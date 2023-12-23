NCC委員會議日昨審議通過113年度固定通信網路語音零售／寬頻零售／網路批發服務市場主要資費項目、價格調整係數（X值），未來長達四年，寬頻上網價格可望再降、市話語音凍漲，中華電與其它競業間的互通互連費用（IP Peering）確定再降。
上述資費需經草案預告作業，適用期間為113年4月1日至117年3月31日止共四年。
NCC表示，「固定通信網路寬頻零售服務市場」的寬頻上網電路月租費，市場顯著地位者（Significant Market Power，簡稱SMP）應調降「3.32％減消費者物價指數之年增率」，最新消費者物價指數尚未出爐，然以前一年即111年2.95％來看，中華電信寬頻上網電路月租再降機會很高。但不包括ADSL、下行速率12Mbps（含）以下及300Mbps（含）以上之電路。
另外，「固定通信網路語音零售服務市場」的語音服務月租費與通信費，以及「固定通信網路寬頻零售服務市場」的市內網路與長途網路電路月租費、寬頻上網服務月租費等，調整係數為消費者物價指數之年增率，意味著，市場顯著地位者中華電信不得調漲資費。
國內寬頻上網費用包括電路月租及電路服務費，NCC表示，整體來看，寬頻上網費2024年的往後四年可望進一步調降。但市話語音資費凍漲。
另外，「固定通信網路批發服務市場」的市場顯著地位者，對於電信事業與用戶間、電信事業間介接電路，以及其他市內、長途數據電路、寬頻上網批發電路與網際網路互連頻寬等6項批發服務，資費則應調降「5.09％減消費者物價指數之年增率」，意即中華電件向競業收取的IP Peering介接電路費用未來四年將進一步調降。
過去20多年來，台灣大、遠傳等等競業多次呼籲NCC應將IP Peering費用降至0元，NCC回應表示，目前IP Peering並沒有降至0元的規畫。NCC說明，目前固定通信網路語音零售服務市場、固定通信網路寬頻零售服務市場及固定通信網路批發服務市場的SMP業者，僅有中華電信一家。
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