今年工業不動產市場儘管受全球景氣下行影響，成交量縮42％，但成交單價仍相對堅挺，尤其工業區土地更逆風上漲，全台平均漲幅達12％。新竹工業區漲幅將近2成最亮眼，每坪土地單價目前已突破30萬元大關。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，2023在全球經濟景氣衰退，終端需求減少及產業去庫存等影響下，全台工業不動產包括工業土地、廠房、廠辦等合計成交量達874億元，年減42％。

沃仁方指出，其中在工業土地方面，由於企業評估短期接單需求減少，及工料雙漲風險升高，在需求面上較偏好既有的舊廠房，因此年減幅最為明顯達72％，全年成交金額約218億元。

至於工業不動產的最大買家，則為科技業，購置金額達471億元，年增220億元。交易熱區最搶手在桃園，其次為新北市、新竹；其中桃園以土地及廠房為主，新北市跟新竹則以廠辦為主。

沃仁方表示，儘管工業土地今年交易量減少，但在成交單價方面，仍逆風攀升。據最新調查顯示，全台主要工業區土地成交單價，今年平均地價漲幅達到12％；累計自統計以來己，連續13年上漲。

調查指出，目前工業區土地行情最高在新北市產業園區，其次依序為土城、龜山、中壢、台中工業區、新竹工業區、平鎮、大園、觀音、桃科、台南科技、樹谷園區、岡山工業區；在年漲幅方面，以新竹工業區漲幅將近2成最亮眼，每坪土地單價目前已突破30萬元大關。

展望2024年，沃仁方認為將有三大趨勢，首先，受科技大廠產業紅利外溢效應帶動，工業土地單價將緩步攀升；第二，由於考量訂單能見度、景氣激動、工料雙缺，自由買家偏好舊有廠房，追價力道相對較強；第三，科技業將興起一波總部、研發空間的廠辦升級熱潮，預期雙北市、新竹的新廠辦，可望受惠最大。