台中市各行政區近兩年豪宅交易量TOP5

台中豪宅市場吹寒風！中信房屋研展室根據實價登錄資料，統計近一年內，台中市各行政區總價超過4,000萬元的高價住宅交易量變化發現，受到限貸令緊箍咒影響，台中市全區豪宅交易量年減近4成，其中萎縮最明顯的，就是蟬聯豪宅交易量第一的「西屯區」，交易量幾近腰斬。

據央行規定，台北總價7,000萬元以上、新北總價6,000萬元以上、其他縣市總價4,000萬元以上，即符合「高價住宅限貸令」限制，台中市4,000萬以上住宅即定義為高價住宅（豪宅）。

觀察台中市豪宅交易量變化，2021年11月至2022年10月期間，就有高達650件交易量，平均單日就有1.8件豪宅交易；然而近一年（2022年11月至2023年10月），台中市豪宅交易量僅剩393件，大減39.5％；其中，萎縮最明顯的是台中豪宅交易量第一的西屯區，減幅高達46.1％，從306件交易量減至165件；其餘豪宅交易前四名的行政區，都有2～4成不等的減幅。

中信房屋研展室表示，近一年房市氛圍並不熱絡，加上平均地權條例新法規定，限制法人購買住宅須經內政部許可，導致高價市場交易緊縮；此外，隨著台中房價高漲，央行豪宅限貸令衝擊也變大，以西屯區五年新古屋每坪65萬元均價換算，4,000萬元僅能購入62坪內的房屋，扣掉公設約大三房的大小，卻會面臨貸款最高4成的緊箍咒，因此有別於過去以大坪數為主力的豪宅市場，目前部分豪宅有往「精品化」趨勢靠攏。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意指出，受到景氣影響加上打房氛圍不減，整體的豪宅市場受到不少波及，加上台中房價高漲，在蛋黃區內，總價4,000萬元已經不能算是豪宅，但仍然受制央行豪宅限貸令的影響，導致部分買家會往外移，或是選擇較小一點的坪數，造成整體房市結構的改變。

楊乾意強調，中台灣擁有厚實基礎的產業聚落，隱形冠軍企業不少，只要推出的豪宅建商夠知名、座落地段夠好、規劃設計、結構型態皆具指標性，其實並不缺買家出手置產。他舉七期豪宅「聯聚怡和」日前在法拍市場引起搶標為例，七期指標建商代表「一聯三寶由雙陸」的案子，根本不愁賣。