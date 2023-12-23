台電除肩負穩定供電使命，更投入臺灣體育發展長達77年，不僅是擁有最多球隊的國營事業，至今更培育超過500位國手，堪稱「國手製造機」！22日第14度榮獲體育推手獎，更9度蟬聯「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等3大獎。台電表示，除了經營球隊培植體壇明日之星，台電也積極推動體育公益，帶領球隊前往偏鄉校園傳承球技、舉辦球類夏令營，向下扎根運動精神並回饋社會。

教育部體育署自2009年起辦理體育推手獎，本屆邁入第15年，共有108個企業與個人單位參與角逐。2023年體育推手獎頒獎典禮22日下午於松山文創園區舉行，台電第14度奪獎，並與合作金庫、富邦金控與中華電信等企業齊名同獲3大獎項，由台電副總經理蔡志孟接受行政院政務委員林萬億頒獎表揚。

台電自1946年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊，持續協助國家培養體育人才，從高中、大學發掘潛力球員，歷年來培育超過500位國家代表隊選手。其中，台電女羽「種子殺手」宋碩芸及余芊慧於12月舉行的2023年印度公開賽中勇奪女子雙打亞軍；「排球界神鵰俠侶」男排戴儒謙、女排陳姿雅等15名台電球隊所屬選手，更代表我國出征今年杭州亞運。

台電球隊於各項競賽成績也十分亮眼，包括棒球隊於2022年寫下春季聯賽三聯霸佳績；男女排分別於2022年企業排球聯賽創下挑戰賽8連霸及6連霸紀錄；足球隊同為頒獎台常勝軍。台電說明，球隊發展也帶動企業運動風氣，台電於今年10月4度蟬聯教育部體育署「運動企業認證」榮譽。

台電表示，除了培育體育選手外，也積極結合球隊資源推動公益，每年以自家球隊組成「關懷列車」，挺進偏鄉、離島等地國中小學指導與傳承球技，至今辦理超過100場次，將愛心傳送到台灣每個角落。此外，台電自2016年起每年暑期也推出「球類Fun電營」，讓國手級球員化身最強教練，今年是因疫情停辦3年後強勢回歸，吸引逾3,000學童一起瘋玩球，至今已累積超過1.5萬名小朋友參與。

台電也說明，將持續扮演臺灣體壇的「體育推手」培育人才，並結合體育資源實踐企業社會責任、推廣企業運動風氣，創造多贏效益。（台電廣告）