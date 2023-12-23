晶華酒店集團館外餐飲品牌「泰市場」泰菜自助餐廳成功「續命」！台北信義區信義誠品12月24日熄燈後「泰市場」雖將暫別美食舞台，但內外場團隊並未解編，明年3月1日起正式進駐位在「高端美食一級戰區」的大直英迪格酒店四樓重起爐灶、正式回歸市場，觀光飯店業界「同行不是冤家，同業可以共好」合作新模式趨勢成形。

在此之前，「泰市場」則將自明年1月4日至2月29日先至台北晶華酒店自助餐廳「栢麗廳」快閃。

疫後觀光餐旅市場大復甦，但產業卻普遍面臨缺人缺工挑戰，晶華酒店集團與大直英迪格酒店合作，是繼雲品國際與仙妮蕾德集團簽約合作，以旗下君品Collection負責營運ILLUME茹曦酒店的餐飲與宴會事業之後，觀光飯店跨品牌合作餐飲事業最新案例。

晶華與雲品都是上市觀光飯店集團，且在餐飲市場各有口碑，在受同業委託經營做出亮眼績效後，預料後續將有更多業者循此模式跨界合作。

晶華酒店集團營運長吳偉正表示，晶華酒店集團防疫期間未裁員減薪，人力資源穩定，故以「產業共營，同業共好」角度，跳脫傳統思維以具彈性配套模式。