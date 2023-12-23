主計總處22日公布11月失業率指出，雖然製造業用人需求保守，但隨著內需服務業商機活絡，用人需求增加，11月失業率降至3.34％，創近23年以來單月新低，失業情勢穩定，研判12月還會再降低。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，受出口疲弱影響，11月製造業就業人數較去年同月減少1萬人，雖然月增1,000人，但正負1,000人仍在統計誤差範圍內，反映製造業用人迄今仍然保守。
不過，服務業有另一番景象，陳惠欣說，11月服務業在購物節、百貨公司周年慶的商機帶動下，就業機會增加，就業人數月增1.6萬人，年增16.7萬人，包括住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業的就業人數皆比上月增加，其中住宿餐飲業呈連續15個月的月增，顯示服務業就業續呈活絡。
值得注意的是，疫情期間「因業務緊縮而失業人數」曾在110年6月三級警戒時升至25萬人的高峰，隨著去年下半年疫情趨緩，邊境管制鬆綁，今年11月已降至10.7萬人，創109年3月疫情發生以來最低，陳惠欣表示，這反映疫情期間受衝擊的內需服務業就業情況已逐月改善，自去年7月至今年11月這類失業者累計已減少4萬人。
另外，失業逾一年的長期失業者在11月也降至4.5萬人，比去年同月少1萬人，而受失業波及的人口同樣降至66.3萬人，比去年同月也少了8.3萬人，主計總處定調，「當前失業情勢穩定。」
綜合當前情勢，陳惠欣表示，11月失業率3.34％，季調失業率3.37％，兩者皆創近23年新低（民國90年1月以來）。由於12月有耶誕節等節慶，估計服務業用人需求還會增加，以過去五年12月失業率比11月減0.02～0.09個百分點研判，今年12月失業率還會再降低。
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