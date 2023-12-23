臺灣碳權交易所22日啟動首批碳權交易，台灣正式進入碳有價時代，會計業者指出，由於台灣碳費計收方式尚未公布，未來碳費和購買碳權間的費用落差，將成為決定碳權交易是否活絡的關鍵。
目前首批交易的境外碳權暫時無法抵減碳費，未來上架的國內碳權則可望在一定比率內抵減碳費。會計業者指出，碳權交易僅是提供企業一個管道，國內碳費定價才是關鍵，也攸關之後企業因應歐盟碳邊境調整機制（CBAM）。
勤業眾信表示，CBAM將重塑全球貿易型態，台灣及澳洲、新加坡、馬來西亞、大陸等亞洲各地都對該政策高度關注，目前已在亞洲各處設有據點的台灣企業，應及早掌握所在地政府是否跟進歐盟CBAM政策，並評估相關因應措施。
Deloitte新加坡協理顏佩珍表示，新加坡是亞洲最早實施碳稅的地區，2019年起排放2,000噸以上溫室氣體的企業（包括發電廠及製造業）須登記申報，並對那些超過2.5萬噸的排放徵收每噸星幣5元的碳稅。
財政部22日則針對首批碳權交易指出，碳交所會開立發票給買碳權的企業，未來相關企業若將買入的碳權實際用於業務，如產品訂單、公務出差的碳中和，可憑發票於申報營業稅時扣抵銷項稅額。
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