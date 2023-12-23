國際碳權交易平台22日啟動，上架第一天參與交易的企業，包含金控共有27家，採買約8萬8,520噸，約80幾萬美元，換算新台幣昨天收盤價31.28元，總金額約逾2,500萬元，其中，金控為大戶，有14家金控搶購，其中，國泰金控的20萬美元（新台幣623萬元）就占了25％，玉山金控更大買5,000噸碳權。
中鋼買碳權 搶頭香
早早表態要搶頭香的中鋼，也是第一筆交易的其中之一，意義上達成目的，買到來自智利的500噸碳權。總經理王錫欽表示，中鋼本來就有碳權，這次購買除希望能達到象徵意義之外，也展示中鋼與國際接軌的高度意願；這次購買的500噸碳權將會做為碳中和鋼品的抵換，由中龍出貨給盛餘，打造碳中和鋼品；至於每噸買價在每噸5～15美元之間，確切價格不便透露，之後未來會視情況需要再購買。
據了解，國際碳權交易平台首批掛牌碳權來自於亞洲、非洲與南美洲等七國，首批交易的業者半數為金融業，包括臺灣金控、元大金、國泰金、玉山金、富邦金、中信金、永豐金、台新金、開發金、合庫金、兆豐金、第一金、華南金、國票金共14家金融業參與，占首批交易買家逾半。
國泰金總經理李長庚指出，碳交易平台對任何國家來說都是重要的，所以台灣碳交所的成立，自然要支持，希望成為未來邁向淨零碳排重要的平台，這次金控與子公司總動員支持，由於國泰在十幾個的國家有營運，有些碳權在國外也可使用，所以積極參與，希望台灣碳權交易所可以蓬勃發展。
中信金指出，中信銀行本次購入的首批碳權為印度陸域風力發電專案，做為唯一在印度設立分行的台資銀行，中信銀行透過此次交易協助印度當地氣候轉型計劃，支持在地永續建設並提升當地使用潔淨能源的機會，以積極的態度響應聯合國永續發展目標（SDGs）中的SGD7可負擔的清潔能源、SDG8尊嚴就業與經濟成長及SDG13氣候行動。本次購入的碳權將用於中國信託銀行信用卡、ATM服務、線上轉帳與線上理財服務之碳中和，減少客戶交易及使用金融服務時的碳足跡，降低對環境的衝擊。
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