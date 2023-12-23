臺灣碳權交易平台正式開張，臺灣碳權交易所董事長林修銘表示，今年是台灣推動碳定價制度的關鍵年，12月22日更是台灣淨零減碳路徑上的重要里程碑。首發碳權總噸數達88,520噸，開張日的碳交易總額逾80萬美元，成交價格落於每公噸3.9至12美元之間，共有45家企業參與首購，以金融業占最大宗。
林修銘指出，首批上架商品有七個碳權專案，分為潔淨水源、太陽能發電、風力發電及沼氣發電等四大類型，專案案場位於亞洲、非洲和南美洲，賣方則來自瑞士、英國、新加坡和台灣。
林修銘說，開市首日交易額約為80幾萬美元，成交價格介在每公噸3.9至12美元之間，有27家金控及製造業參與購買，加計金控子公司達45家企業，共交易88,520噸二氧化碳當量之碳權，超過新加坡首發日的1.7萬噸。
台灣正式邁入「碳有價」時代，而碳費審議委員會也將於明年第一季成立，屆時將決定台灣碳費的費率，環境部長薛富盛表示，首波碳權交易價格，應會是一個很好的參考標準。
碳定價制度在國際上已行之有年，近年日、韓、新、馬及印尼等國也紛紛成立碳權交易平台。不過，林修銘指出，碳交所有三大特色：一、採用美元計價，可接軌國際，吸引更多的買家跟賣家進到台灣市場，二、採信託帳戶交易，確保交易安全，三、採「子帳戶」架構設計，搭配虛擬帳戶、法人統編及交易類型等編碼，掌控碳權流及金流，妥善管理帳戶平台，實踐標準化交易作業。
林修銘認為，國際碳權交易平台對國家產業發展至關重要；對內，可幫助台灣產業符合國際供應鏈、產品碳中和及ESG的要求，提供中小企業取得碳權的合法管道；對外也能提升台灣國際能見度，對接國際淨零減碳交易。
首波交易由金融業扮演火車頭，以綠色金融角度，藉投資、融資帶領各界重視淨零碳排的議題；另也包括電信、鋼鐵、化工、航運、半導體等龍頭產業，林修銘說，期盼「由大帶小」，讓台灣中小企業無需大費周章到國外開戶，得便利取得碳權。
林修銘強調，「碳定價制度」已成為最能有效引導減碳的工具；碳交所導入市場機制完成碳定價，可有效鼓勵企業投入低碳化新技術研發，加速形成低碳新興產業聚落，帶動綠色經濟。
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