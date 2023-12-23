時序進入冬至，周末進入耶誕假期，金融市場喜迎耶誕慶祝，2023年將亮麗封關。近期金融市場對明年主要國家央行降息的預期日漸濃厚，儘管美國聯準會多位官員的談話，依舊試圖淡化立即降息的可能性，但聯準會（Fed）主席鮑爾於12月FOMC會議後記者會上，一句「本次會議已有官員討論降息可能的時間點」，仍激起市場對最快於明年3月啟動降息循環的期待。

歐洲央行總裁拉加德與英國央行總裁貝利雖都表示，央行官員完全沒有討論降息，但兩地區的通膨迅速改善，歐元區與英國11月消費者物價指數（CPI）年增率已分別下滑2.4％及3.9％、且月增率皆呈負值，仍讓市場對兩家央行明年的貨幣政策保有5到6碼的降息預期。

日本方面，日本央行12月會議政策聲明雖承認日本經濟成長速度有望高於趨勢，薪資成長前景樂觀，核心通膨穩定達到2％目標的機率提升，為日後的負利率政策退場鋪路，但日本央行總裁植田和男表示，不樂見市場對日本央行政策轉變抱有過度激進的期待，市場不應過度解讀日本央行官員對負利率政策退場的相關發言，明年1月會議升息的機率非常低，顯示日本央行雖有意讓負利率政策退場，但依舊採取謹慎態度，不認為有立即行動的急迫性。

在美股部分，尤其科技股表現強勁，10月底波段漲幅達20.1％，那斯達克重回萬五大關，指標股NVIDIA有機會挑戰500美元關卡，蘋果離200美元關卡僅2.6％；債市部分，指標美國10年債殖利率最低3.8268％創下7月以來低位，美元指數也在101.85元低檔，目前資金行情持續蔓延中。

台股部分，中央銀行月中舉行年內最後一次理監事會議，決議利率維持不變，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875％、2.25％及4.125％。預估今年經濟成長率下修至1.4％，明年經濟成長率為3.12％。由於明年聯準會將進入降息年，台灣貨幣政策將備受關注，近期美債券殖利率下滑影響，美台利差收斂將有利資金重回台灣。

根據主計總處最新預測，今年超額儲蓄為3.26兆元，2024年為3.55兆元，連續五年超過3兆元，今明年超額儲蓄率分別為13.96％和14.46％，已連續10年超過10％，雖受全球經濟疲弱和報復性海外旅遊的影響，2023年超額儲蓄下滑，但與韓國1.8％、日本2.1％、大陸2.3％和美國-2.8％相比，國內資金閒置情況仍顯著。

展望2024年台股行情，由於進入美國降息年，第一金投顧研究部統計2000年來聯準會降息首年度，台股平均漲幅達16.4％，加上近五年台股平均震幅達4,043點推估，以年底封關近18,000點估算，再考量緊縮政策滯後影響、資金股轉債及日本央行升息等折價因素影響下，台股高點有機會站上19,500點，不過仍須留意高低波動風險。

綜合以上看法，選股策略以AI股如台積電、創意、世芯-KY、M31、聯發科、廣達、緯創、技嘉、川湖、緯穎，網通股如啟碁、中磊、眾達、智易、華星光，綠色產業股如凡甲、胡連、定穎、森崴能源、華城、士電、大同、中興電、東元、亞力、東陽、台達電、建準、光寶、康舒、飛宏、虹堡、華孚、貿聯、裕隆，奧運概念股聚陽、儒鴻、百和、廣越、豐泰、寶成和降息題材的債券ETF等為選股方向進行操作。