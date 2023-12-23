紅海危機讓貨櫃三雄本周股價飆速前行，海運產業訊息齊發。陽明遭列注意股票，22日公告自結11月獲利每股虧損0.44元，同日長榮董事會通過將首席副總經理吳光輝升任總經理，謝惠全屆齡退休，從明年1月1日起生效。
台股本周股民的資金焦點在貨櫃三雄身上，這波紅海危機帶動歐洲與地中海航線運價大漲，陽明價量齊揚被列注意股票，22日公告11月稅前虧損18.75億元，稅後虧損15.65億元，每股虧損0.44元，預計本波運價上漲將反映在明年首季財報，估計12月轉好、明年1月轉盈。
在這波紅海運價飆漲之前，市場需求疲弱及運價持續低迷，陽明11月營收109.19億元，月減3.39％、年減44.32％；累計前11月營收為1,301.22億元，年減63.81％。陽明前三季稅後純益60.77億元，每股稅後純益（EPS）為1.74元。
今年前三季陽明歐洲線（含地中海）運量比重占31％、運費收入比重占37％，被視為紅海危機帶動歐洲線運價急漲的受惠者。上海出口貨櫃運價指數SCFI在 22日最新報價，大漲14.77％、創近一年半新高，其中歐洲線、地中海線每20呎櫃周漲幅分別高達45.48％、30.91％。
此外，長榮22日董事會通過現任首席副總經理吳光輝升任總經理，因原任總經理謝惠全屆齡退休，將從明年1月1日起生效。
吳光輝畢業於中山大學企業管理研究所，於1987年進入長榮海運服務，歷經長榮集團關係企業財務單位主管，曾擔任長榮集團財務執行長，且曾派駐法國，其以財務領域之專業佐以前瞻性的視野協助制定公司營運策略。
為配合營運需求，長榮董事會也通過子公司Evergreen Marine (Asia)採購1.68萬只貨櫃，交易總額為5,855.5萬美元，交易相對人為長榮重工（馬來西亞）。
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