智冠與榮剛達成股權交換協議，22日恢復交易後利空發酵，智冠開盤直接跳空跌停，終場以170元作收，尾盤仍有近8萬張賣單高掛。智冠獨董莊璧華對於換股案公開表達反對意見；大股東網銀則委託鉅業國際法律事務所評估，是否採取法律行動。

智冠與榮剛21日召開董事會通過股權交換，依公司法3分之2董事出席，2分之1同意，不需再召開臨時股東會。雙方換股基準日為2024年1月31日。

但網銀指派的獨立董事莊璧華則在公開資訊觀站上傳反對意見，呼籲否決議案。主要反對意見有四點，分別是：一，會議資料不充分，拒絕提供給獨董，恐抵觸證交法第14條之二第三項；二，該股權交換案與智冠市價差異大，有損股東權益；三，智冠與榮剛雖議定三年內不能售股，但未有罰則；四，榮剛為高性能特殊鋼條業者，雙方綜效不明確，如果要達到異業綜效，為何不直接與榮剛母公司台鋼合作。

智冠則表示，21日董事會中，董事們均有充分表達意見，也尊重獨董的意見。

另受此股權交換案影響，智冠大股東網銀國際持股從27％被稀釋至25％，網銀亦於21日當天發表四點聲明表達不滿，並表示要審慎評估與智冠的投資關係。法人認為，未來網銀對於智冠持股的立場，勢必牽動智冠未來股價走向。網銀22日證實已委託鉅業國際法律事務所，評估該項股權交換案的相關細節。

智冠並強調，創業迄今30餘年，從遊戲代理、自製研發至現在的點卡與金流服務，不斷在進步，但人才培育困難，近年產業呈現停滯，台鋼集團對運動的推展及支持，是運動休閒遊戲類型及領域未來走出泥沼的新藍海。

智冠目前的董事會結構為9席董事，其中有3席獨董。大股東網銀國際目前擁有一席董事席次及一席獨董。