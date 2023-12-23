智冠與榮剛達成股權交換協議，22日恢復交易後利空發酵，智冠開盤直接跳空跌停，終場以170元作收，尾盤仍有近8萬張賣單高掛。智冠獨董莊璧華對於換股案公開表達反對意見；大股東網銀則委託鉅業國際法律事務所評估，是否採取法律行動。
智冠與榮剛21日召開董事會通過股權交換，依公司法3分之2董事出席，2分之1同意，不需再召開臨時股東會。雙方換股基準日為2024年1月31日。
但網銀指派的獨立董事莊璧華則在公開資訊觀站上傳反對意見，呼籲否決議案。主要反對意見有四點，分別是：一，會議資料不充分，拒絕提供給獨董，恐抵觸證交法第14條之二第三項；二，該股權交換案與智冠市價差異大，有損股東權益；三，智冠與榮剛雖議定三年內不能售股，但未有罰則；四，榮剛為高性能特殊鋼條業者，雙方綜效不明確，如果要達到異業綜效，為何不直接與榮剛母公司台鋼合作。
智冠則表示，21日董事會中，董事們均有充分表達意見，也尊重獨董的意見。
另受此股權交換案影響，智冠大股東網銀國際持股從27％被稀釋至25％，網銀亦於21日當天發表四點聲明表達不滿，並表示要審慎評估與智冠的投資關係。法人認為，未來網銀對於智冠持股的立場，勢必牽動智冠未來股價走向。網銀22日證實已委託鉅業國際法律事務所，評估該項股權交換案的相關細節。
智冠並強調，創業迄今30餘年，從遊戲代理、自製研發至現在的點卡與金流服務，不斷在進步，但人才培育困難，近年產業呈現停滯，台鋼集團對運動的推展及支持，是運動休閒遊戲類型及領域未來走出泥沼的新藍海。
智冠目前的董事會結構為9席董事，其中有3席獨董。大股東網銀國際目前擁有一席董事席次及一席獨董。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：