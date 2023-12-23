紅海危機促動全球海運鏈大挪移，一路引爆歐洲到美東、中東的航線連環漲。上海出口貨櫃運價指數SCFI 22日最新報價1,254.99點，周漲14.77％、年漲13.36％，創一年半來新高。

首當其衝的上海-歐洲線、地中海線，每20呎櫃分別飆漲468、485美元，周漲幅高達45.48％、30.91％；同時，上海-美東線每40呎櫃上漲177美元、周漲6.31％，連波斯灣航線每20呎櫃也大漲302美元、周漲25.7％。

在這波紅海急漲效應下，歐洲、美西、地中海等主要航線，年漲幅分別飆出42.7％、30.82％、8.33％，一舉扭轉運價走勢，從今年一路低迷，逆勢回升到去年第四季水準。

貨代業者表示，紅海危機加乘巴拿馬運河限航令，令海運鏈出現全球性的大挪移，原訂亞洲-歐洲、亞洲-美東航線船舶，為了避開紅海、蘇伊士運河危險區域，紛紛轉向繞行非洲好望角，使得航程拉長、運力投入大增，以及油料成本大增約3成，推升運價急漲。

同時，貨主也亟欲尋求多聯式解決方案，維持全球供應鏈，不少貨物先通過海運到杜拜，再轉空運，以避開紅海的危險區域和非洲南端好望角的長途航行，帶動波斯灣航線一起漲。

為避免影響歐洲和美洲零售業客戶備貨，消費性電子、服裝等較高價消費品，也增加對海空聯運需求，在美國已陸續有貨主經美西走海運進口，再經鐵路或公路往紐約等美東主要城市運輸。

海運諮詢公司Linerlytica估計，如果所有原航行蘇伊士運河的貨櫃船，都開向好望角，將使全球貨櫃需求至少增加250萬個20呎櫃，約當全球船隊約9％。