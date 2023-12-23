中東航線油輪運價指數走勢

紅海危機對產業的影響持續發酵，台灣運往歐洲的電腦零組件也遭波及，貨船正卡在紅海等待海上聯軍護航。此外，海運業者為避免遭受葉門叛軍攻擊繞道非洲，造成海運運費急速飆漲，現已衝上1萬美元，並引發通膨再起的疑慮。

外媒指出，全球物流業正遭遇運價飆升和貨物滯留的雙重風暴，恐再度拉響供應鏈中斷警報。

科技新聞網站TechPowerUp引述台灣業者消息，載運電腦零組件的部分貨船正卡在紅海，等待海軍護行通過紅海水域。這也意味著，在可預見的未來，行經紅海和蘇伊士運河的部分電腦零件和其他產品，可能在歐洲市場出現短缺。報導指出，在貨櫃運價大漲之下，歐洲許多消費性商品價格也將出現連鎖反應。

根據BBC報導，從台灣運送貨物到荷蘭，航行紅海和蘇伊士運河平均需要25.5天，唯一替代航道是繞行非洲好望角，需費時34天，時間成本之外，當然還有額外的燃料成本。

儘管改道非洲會增加運送的各項成本，但部分航運公司為避免遭受伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）襲擊，仍願意繞道而行，造成運費在短時間內飆高。

據悉，海運運費天花板價21日在短短數小時內躥揚。由上海到英國的40呎貨櫃運費21日衝上1萬美元，前一周，40呎貨櫃的運費僅2,400美元，至於20呎貨櫃運費為1,900美元。此外，中東地區的卡車運費也翻漲一倍。

物流公司OL USA總裁貝爾（Alan Baer）表示，海運業者轉嫁貨船改道的額外成本，造成運費急漲，進出口商與政府主管機關也在探究推動運費暴增因素。

全球物流巨擘德迅（Kuehne＋Nagel）指出，截至21日上午，共有158艘貨輪自紅海改道，合計載運超過210萬個貨櫃。貿易研究公司MDS Transmodal以每個貨櫃5萬美元估算，滯留海上貨櫃的總價值合計1,050億美元。

部分貨主經不起貨品繞行非洲，改走空運，亦帶動空運運費上漲。自馬士基（Maersk）和達飛海運集團（CMA CGM）等海運業者相繼宣布改道非洲以來，空運運費一周上漲13％，由每公斤3.95美元上漲至4.45美元，反映海運轉空運的需求攀升。