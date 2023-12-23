紅海危機對產業的影響持續發酵，台灣運往歐洲的電腦零組件也遭波及，貨船正卡在紅海等待海上聯軍護航。此外，海運業者為避免遭受葉門叛軍攻擊繞道非洲，造成海運運費急速飆漲，現已衝上1萬美元，並引發通膨再起的疑慮。
外媒指出，全球物流業正遭遇運價飆升和貨物滯留的雙重風暴，恐再度拉響供應鏈中斷警報。
科技新聞網站TechPowerUp引述台灣業者消息，載運電腦零組件的部分貨船正卡在紅海，等待海軍護行通過紅海水域。這也意味著，在可預見的未來，行經紅海和蘇伊士運河的部分電腦零件和其他產品，可能在歐洲市場出現短缺。報導指出，在貨櫃運價大漲之下，歐洲許多消費性商品價格也將出現連鎖反應。
根據BBC報導，從台灣運送貨物到荷蘭，航行紅海和蘇伊士運河平均需要25.5天，唯一替代航道是繞行非洲好望角，需費時34天，時間成本之外，當然還有額外的燃料成本。
儘管改道非洲會增加運送的各項成本，但部分航運公司為避免遭受伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」（Houthis）襲擊，仍願意繞道而行，造成運費在短時間內飆高。
據悉，海運運費天花板價21日在短短數小時內躥揚。由上海到英國的40呎貨櫃運費21日衝上1萬美元，前一周，40呎貨櫃的運費僅2,400美元，至於20呎貨櫃運費為1,900美元。此外，中東地區的卡車運費也翻漲一倍。
物流公司OL USA總裁貝爾（Alan Baer）表示，海運業者轉嫁貨船改道的額外成本，造成運費急漲，進出口商與政府主管機關也在探究推動運費暴增因素。
全球物流巨擘德迅（Kuehne＋Nagel）指出，截至21日上午，共有158艘貨輪自紅海改道，合計載運超過210萬個貨櫃。貿易研究公司MDS Transmodal以每個貨櫃5萬美元估算，滯留海上貨櫃的總價值合計1,050億美元。
部分貨主經不起貨品繞行非洲，改走空運，亦帶動空運運費上漲。自馬士基（Maersk）和達飛海運集團（CMA CGM）等海運業者相繼宣布改道非洲以來，空運運費一周上漲13％，由每公斤3.95美元上漲至4.45美元，反映海運轉空運的需求攀升。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：