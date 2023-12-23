環球銀行金融電信協會（SWIFT）22日公布數據顯示，11月人民幣在全球支付交易占比較上月大幅上升1.01個百分點至4.61％，創下人民幣占比的最高記錄。同時，人民幣超越日圓，重返國際第四大支付貨幣。

人民幣自2022年1月以來再度重回國際第四大支付貨幣。從年度比較看，11月數據與去年同期相比，人民幣在全球支付中的占比幾乎增加一倍，2022年11月占比為2.37％。2010年，人民幣占比不到0.1％。

其他貨幣方面，11月美元以47.08％占比保持領先地位，但較10月下降0.17個百分點。歐元占比下降0.41個百分點至22.95％排第二，英鎊以7.15％占比緊追在後。日圓則下降0.5個百分點至3.41％，排名掉至第五。

貿易融資方面，人民幣11月占比5.7％，重新超越歐元，而美元以83.97％維持絕對主導地位。11月，在香港處理的人民幣國際支付，占全球離岸人民幣市場80％，英國以5.31％排行第二。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所所長莊太量表示，11月人民幣交易占比上升，主要由於出口增加及市場對人民幣的信心上升，中國出口現主要由電動車帶動，預計未來會繼續上升。目前美元在國際交易使用慢慢減少，其他貨幣占比相應上升，如果要到中國貿易，都直接使用人民幣支付。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin表示，人民幣支付的加速反映地緣政治局勢，貿易流動的趨勢和長期趨勢。