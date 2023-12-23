兩岸關係緊繃，台塑企業總管理處22日發聲明呼籲，希望兩岸經貿應該加強交流合作而非對抗或中斷，兩岸關係能夠重回和平發展軌道，兩岸政府能夠對話，儘速協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。
台塑企業肯定兩岸基於九二共識簽署的《海峽兩岸經濟合作框架協定》（ECFA），對兩岸經濟發展有重大貢獻，很遺憾大陸即將中止ECFA部分石化產品關稅減讓，對台灣許多產業影響很大。
台塑目前在大陸廣州、廈門、南通、昆山、寧波、漳州、中山、常熟等地設有十餘個生產基地，投資項目包括石化原料、塑膠一、二次加工、電子原材料、重工機械、不銹鋼及紡織等事業。
受全球景氣急遽反轉影響，台塑企業2022年整體營收新台幣2兆5,968億元，較2021年小幅增加1,360億元，成長5.5％，但因整體成本上升壓縮獲利，2022年稅前利益1,956億元，較2021年大幅衰退58.5％。
其中，因大陸清零封控措施，不但影響下游稼動率，市場消費需求亦轉趨保守，加上煉化新產能陸續開出，造成削價競爭，此外全球先進國家抑制通膨，導致需求降溫，大陸出口也因此受到影響。台塑企業在大陸各公司2022年營收折合新台幣約3,148億元，較2021年減少13.2％，稅前利益折合新台幣約116億元，也較前一年大幅減少77％。
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