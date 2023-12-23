內資三先鋒發威 年底上17,800、選前攻萬八

外資休長假、內資搶奪發球權，台股22日一度突破17,600點，但因不易脫離震盪格局，終場小漲52點收17,596點。法人預估，下周是台股2023年最後一舞，短線易守難攻，但挾內資資金上膛，「三大先鋒」集團股、投信布局低基期股、政策作多股馳援，看好年底指數先上17,800點取今年新高、明年選前戰萬八。

不過，大陸中止ECFA中包括丙烯等12個稅目關稅減讓，近日雖未衝擊台股，但大選逼近，法人提醒，兩岸經貿受挫對產業確實會形成壓力，仍須關注影響性。

美股反彈帶動台股22日回神，盤中最高漲74點至17,618點後壓回，最後一盤多方加碼中鋼、聯電、長榮、元大金、中信金、台積電等權值股、以252億元大量將指數由漲38點拉至52點，收17,596點，封閉前日空方缺口並站上10日線，5日線待下周挑戰，成交量因外資交易量下滑而縮至近九日最低2,918億元；本周加權指數跌77點或0.44％、櫃買跌1.96點或0.83％，同步收黑K。

法人動態上，外資轉買超61.83億元、對台指期淨空單減碼1,813口至15,750口，法人提醒若下周外資再對台指期加碼淨空單，須留意反手賣現貨壓力；投信終止二賣轉買超19.16億元；自營商連18賣，賣超減至9.41億元；八大公股行庫轉賣超29.03億元。

第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國均認為，外資耶誕前交投清淡，內資奪回發球權，集團股資金猛點火、投信轉看低基期股、政策偏多股輪漲形成護盤主旋律，看好台股下周由政府基金、投信、集團三大內資掛帥先發，將年底指數推上今年新高，明年憑藉外資回籠推動權值股表態，助攻指數上萬八。