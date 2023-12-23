日本核心CPI年增率變化

日本官方22日公布11月消費者物價指數（CPI），核心CPI大幅放緩創一年多來最小增幅，減輕成本推動型 （cost-push）通膨壓力，可能讓BOJ不急於收回超寬鬆貨幣政策。

日本11月核心CPI年升2.5％符合市場預期，從10月的2.9％年增率驟降，為去年7月來最慢增速，但服務業通膨率自10月的2.1％揚升到2.3％。去年4月迄今，日本通膨率始終保持在日銀的2％目標之上。

最新通膨數據緩和日銀負利率退場的壓力，但日圓匯價不見頹勢，仍堅挺在142.25日圓兌1美元。

縱使服務業價格持續走升，對於此升幅是否足以促成需求驅動型通膨（demand-driven inflation），部分分析師存疑。需求驅動型通膨成形，被視為日銀超寬鬆政策退場先決條件。

穆迪分析副經濟學家巴恩（Jeemin Bang）指出，基本上，預測日銀明年結束負利率，但利率會維持在一定低點支撐經濟。

日本央行（BOJ）稍早公布10月政策會議紀錄，內部對如何傳達日銀在殖利率曲線控制（YCC）政策的立場意見分歧，有官員強調應表達YCC是調整不是結束，有的認為不該否認刺激措施終將退場。有BOJ成員表示，必須對外表明央行只是做政策調整，不代表準備結束YCC及負利率政策。但另有成員認為隨微調YCC政策而來的，是大規模刺激計畫劃下句點，不應強烈否認。

不過日銀10月例會調整YCC政策，被市場解讀為替超寬鬆貨幣政策退場鋪路。總之日銀政策委員會九名成員，目前繼續維持超寬鬆政策共識，但對於持續實現日銀2％通膨目進展看法不一。有的成員看好明年加薪幅度勝過今年，有的警告生活成本若回升將打擊消費。此外，日銀在本財年下半，亦即今年10月到明年3月進入關鍵階段，這段期間將決定是否可望持續實現通膨目標。