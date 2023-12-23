美國經濟分析局22日發布11月個人消費支出指數（PCE）年增2.6％，低於市場預期；最受聯準會（Fed）青睞的通膨指標－核心PCE則是年增3.2％，創2021年4月以來最小增幅，凸顯Fed抗通膨戰役臨近結局，並為明年降息前景鋪路。
數據公布後，芝商所FedWatch tool工具顯示，利率期貨交易員押注明年3月開始降息的機率逼近70％。
市場方面，美元指數下跌0.3％到101.54。美國10年期公債殖利率下滑1.01％至3.857％。現貨黃金上漲1.13％，在每盎司2069.04美元附近交易。
美國經濟分析局表示，11月整體PCE年增2.6％、低於預期的2.8％與前月的2.9％。若與上月相比PCE下滑0.1％。扣除波動大的食品與能源，11月核心PCE年增3.2％、比預測的3.3％與前月的3.4％低，月增則為0.1％。若較過去六個月計算，11月核心通膨已跌破2％到1.9％。
PCE是衡量物價變化的數據，比消費者物價指數（CPI）調查範圍更廣、更能反映實際通膨情況，被Fed作為制定貨幣政策最重要參考。
Fed對抗通膨之役剩最後一哩路，11月PCE將決定這場戰爭是否結束。市場認為，美國核心PCE的11月漲幅低於預期，強化Fed對明年降息前景的預期。價格壓力持續放緩與民眾需求的韌性，符合經濟軟著陸的觀點。
美國通膨持續降溫，上周公布的11月CPI與PPI（生產者物價指數）可一見端倪，顯示過去六個月通膨率可能已回目標。當中商品價格疲弱是通膨較預期快速降溫原因。至於服務價格的放緩仍比預期緩慢。
美國同一天還公布11月個人收入月增0.4％、支出月增0.3％，均符合預期。11月耐久財訂單則年增5.4％，大幅超出市場預期，創去年12月來最大單月增幅。
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