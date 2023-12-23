最近印度股市的市值超越香港股市，躍居全球第七大股市，備受投資人青睞。而在美中貿易、科技戰造成全球供應鏈版圖重整之際，有不少媒體也開始吹捧印度，認為該國是1990年代或2000年代的中國，未來可以取代中國成為全球代工盟主，並帶動印度經濟的騰飛。
印度的確擁有不少優點，包括人口數全球第一、經濟量體大、內需市場大、勞動力多且便宜、基礎研究實力深厚、軍事上不怕中國威脅，而且未來將扮演美國去中化的長線夥伴等。
但印度也有基礎建設不佳、中央與地方稅制蕪雜、民主體制行政效率低，加上文盲多、種姓制度、勞動生產力不高等缺點。此外，也有不少台商到印度後發現，設廠很難獲利。因此，多數人反映印度短期內還不適合大舉投資，只是一個中長線的布局考量。
甚至美國橋水基金負責人達利歐（Ray Dalio）還指出，印度雖然是1990年代或2000年代的中國，但仍有好長的一大段路要走，因為其現任總理莫迪做不了「印度版的鄧小平」。
其次，印度追求快速的經濟成長模式，想跳過勞力密集的生產，直接邁向資本、技術密集的生產方式。但技術、資本密集生產的進口替代模式，印度目前缺乏比較利益，而且在利益團體的尋租（rent-seeking）壓力下，很可能導致成本效益不佳、生產力偏低、缺乏國際競爭力的困境。尤其是資本、技術密集的產業，雖然附加價值高，但可以創造的就業機會相當有限，老百姓的儲蓄率沒辦法有效提升，無法為技術密集產品提供廣大的消費市場。同時，無法藉由龐大出口創造更多的外匯存底，當然也無法為基礎建設的發展創造更多的財源。
不過，印度的上述缺點還是可以利用時間來克服。首先，針對民主卻缺乏效率：必須建立更嚴謹的制度，落實法律的保障，不會因為領導人的更替而更換政策。同時，國家政策的可靠性、可預測性及延續性，應加以強化。
其次，有關基礎建設不足、中央與地方稅制蕪雜：此一缺點可以參考中國經濟發展初期，設立經濟特區，由中央統籌政策、擺脫地方稅制的干擾，並提供土地租稅優惠、吸引外國廠商。在特區吸引外人投資，如果特區成功後，就會帶動示範效果、帶動更多經濟特區的設立，由點、線、面全面擴散，吸引更多投資、帶動稅收增加之後，就有財力投資更多的基礎建設。同時，特區示範效果，帶動各個地區成立經濟特區，並尋求更多的改革，塑造良性循環。這也是中國大陸常說的「開放倒逼改革」。
第三，關於種姓制度帶來的生產力低落：雖然印度的種姓制度不利於勞工生產力，但換一個角度思考，如果可以引進代工體系，吸引外人投資、創造穩定的就業機會，收入可以大幅增加，是否讓較低階層，但有固定收入的族群有機會接觸、通婚較高階層的族群，突破階級流動、貧窮世襲的泥淖呢？
第四，面對儲蓄不足、就業機會不足：透過代工體系的引進可以創造更多就業機會、打破貧窮、提高儲蓄率、增加政府的外匯存底。同時，民眾就業機會增加、所得增加之後，消費實力也會增加，就有能力為消費產品、工業產品提供更廣大的消費市場。
而印度要突破現有困境、必須優先爭取的代工廠商，非台灣廠商莫屬。台灣擁有全球最佳的半導體、電子資訊、汽車零組件、石化產業、成衣紡織、工具機的完整供應鏈，應當是印度的最佳合作夥伴。不過，台灣的中小企業眾多，和印度政府談判的籌碼相對較弱，如能由政府或公協會主導，帶領整體供應鏈前往印度投資，並爭取較好的租稅優惠、土地優惠、綠色通道，以及法律、市場保障，廠商的意願應會大幅提高。當然，台灣廠商也必須負一定的義務，例如創造一定的就業機會、相關的人才培訓制度、薪資的保障及合理、合宜的管理制度，並合法繳交稅負，如此才能創造台印雙贏。
1990年代，台商在中國長三角、珠三角創造了6,000萬至8,000萬的就業人口，穩住了當時跌跌撞撞的中國經濟成長，台灣的資金、管理制度與技術移轉，協助中國在過去30年快速起飛。
30年後台灣的代工、群聚依然可以幫助印度縮短學習曲線，創造大量就業機會與外匯存底，以及完善基礎建設。在改善基礎建設、人民生活水準提升後，相信印度將有更大的機會快速崛起，成為世界的經濟大國。
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