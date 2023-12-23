由工商時報主辦，信託公會、券商公會協辦「2023《Trust Award》多元信託創新獎」22日頒獎，選出17個獎別，共有66件信託創新案例獲獎，中國信託與第一銀行在得獎數上分居第一及第二。行政院副院長鄭文燦表示，國內信託業正在成形，盼透過多元創新，滿足不同客群，希望各種跨業信託服務慢慢形成，金融服務需要創新，政府會在養老信託等項目上，讓長者在退休前有更多更好的安排。
鄭文燦說，台灣2020年推動信託2.0，2022年續推第二階段，希望信託業與其他行業做交流，並聚焦在養老信託或長照信託，這是台灣目前急需的部分。此外，政府推動長照2.0，希望用社區、家庭型照顧減輕負擔，目前國內照服員有9.6萬名，可照顧50萬個家庭，但亞健康及健康退休老人仍有經濟安全需求。2025年65歲以上高齡人口占比估達25％，預估未來十年內退休，除基本退休年金保障，還要有財產現金管理，信託就是很好的制度。
金管會副主委蕭翠玲說，金管會信託2.0第二階段有三大核心目標，一是滿足人生各階段所需的信託服務，二是擴展及深化信託業跨業結盟，三是增進高齡者、失智症者及身心障礙者對信託服務的觀念。至今年9月底，全體信託業辦理安養信託受託資產總額達872億元、受益人數12萬餘人，相較2020年底信託2.0計畫推動初期倍數成長；員工福利信託受託資產2,083億元，也較2020年底1,409億元大幅成長。
內政部次長吳堂安說，不動產交易安全上，信託履約機制扮演保障消費者重要角色，內政部2011年推動預售屋買賣契約履約擔保機制，在五項擔保方式中，不動產開發信託及價金信託占5成以上；土地及成屋雖無強制信託履約擔保，但民間尋求信託業者的價金信託機制，達到不動產買賣履約擔保，讓買賣安全奠定更好機制。
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