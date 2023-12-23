2023拚13千金 遠勝2022年四千金

台股22日人氣指標的11檔千金股中，僅有大立光下跌1.12％，其餘全部上漲，祥碩及創意漲逾3％最亮眼，「準千金」聯發科及M31備位，各收990元及988元，內資資金趁著外資耶誕節放假期間，大力點火千金股拚年底績效，在2023年台股最後一周，有望力拚13千金合體劃下完美句點，完勝2022年封關時，僅有四千金的慘澹情景。

2023年AI股、伺服器題材發燙，高價股「滿載而歸」，千金股多由AI股囊括其中。統一投顧董事長黎方國指出，矽智財（IP）股世芯-KY及創意兩檔，是最純的AI股，在獲利大幅攀升下，吸引法人大買，帶動2023年股價及市值大幅躍進。

萬寶投顧總經理蔡明彰認為，AI為今年電子股強勢大漲的主要利多題材，造就廣達、緯穎、創意等個股今年以來市值翻倍。不過，目前盤面AI應用已由雲端轉向邊緣AI，聯發科在相關應用發酵下，將成下個千金股指標，尤其在市場買盤聚焦低庫存、低基期、低估值，聯發科股價淨值比不到四倍，若站穩千元最具意義，有助相對處在低估值的IC設計跟進表態。

世芯-KY從2022年封關收盤僅788元、股價排名第八名，如今一舉穩坐台股股王寶座，22日收3,370元、今年來股價大漲327.66％，市值更從123名一舉超前至42名，市場已對其股價上看4字頭；創意股價也是大爆發，去年底股價641元、排第13名，今年衝上1,750元、排名一路超趕至第六名。

值得一提的是，近期持續在「千金」關卡徘徊的聯發科，於22日重起攻勢，股價上漲1.43％收990元，市值達1.58兆元，今年來，不僅已超車鴻海勇奪台股市值二哥地位，與鴻海市值差距也拉開到1,488億元。聯發科自10月以來，獲三大法人大舉加碼逾3.8萬張，波段漲幅達34.69％，展現上攻實力。

同樣是IP股的M31，2023年股價表現更是來勢洶洶，去年底股價只有457元，排名居第21名，22日股價收988元，今年來股價呈現翻倍漲，與千金股中的緯穎、創意及祥碩等，今年來股價及市值都飆漲一倍以上。