2023年將進入最後一周，有別於去年股債雙殺，今年多頭領軍下，投信操作表現在水準之上，法人指出，投信已陸續將目光轉向2024年元月及首季看好族群，提前卡位元月行情，神基、華新、長榮鋼等16檔投信新寵股值得留意，在年底衝刺之餘，超前部署明年法人鎖定新亮點。
統計至22日，台股今年來飛漲3,458點、居歷史第四大，與2021年、2009年大漲3,486點及3,596點相去不遠，若下周台股奮勇衝一波，全年漲點締造歷史次高將不是夢。
時序接近年底，瀚亞投信台股投資總監劉博玄認為，台股近期波動不小，市場偏向短線操作，投信因已握有先前獲利成績單撐腰，現階段反倒採取穩健至上策略，自11月底起備戰明年行情，將部分持股調整為明年首季看好產業。
也因投信選擇固守既有成績，年終作帳力道不如先前強勁，但統一投顧董事長黎方國認為，明年元月行情依舊看好，萬八很快到來，市場短期內無須擔憂結帳壓力，從投信年底買盤鎖定股中也可能挖到寶。
法人建議，可由近期投信新寵股中找尋明年法人圈普遍看好的潛力新星，預先卡位元月行情，篩選投信本周買超逾500張、持股比率提升且未達10％，共有神基、潤隆、正新、中保科、長榮鋼、華新等16檔，不少明年前景俏族群提前獲得資金青睞。
第一金投顧董事長陳奕光認為，俄烏、以巴戰爭近尾聲，加上甘肅大地震，戰後、災後重建需求有望帶動沉寂已久的鋼鐵業，長榮鋼單周投信大買1.15萬張、持股比率升至5.39％，又具備長榮集團作帳優勢，後市可期。
值得留意的是，這16檔個股不少帶有高股息色彩，神基、正新、中保科、華新均為元大高股息ETF本月新增的成份股，存股族買單挹注下，投信本周狂掃1.34萬至10.97萬張，顯見高股息ETF的買盤對台股具喊水結凍的實力。這些個股還具有股價低基期或落後補漲的特性，在AI相對漲多且籌碼凌亂下，是投信固樁年終台股基金績效，與搶布明年第一季元月與作夢行情的標的。
例如華新，投信連七日買超，22日僅小幅賣超26張，法人認為，投信看準華新除了是政策概念股，華新集團每逢年／季底必作帳，也順勢搭轎集團作帳便車。
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