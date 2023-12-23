所有陸地哺乳動物都擁有淚腺，以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Institute of Science）的一項新研究顯示出，人類的眼淚中也含有能減少他人攻擊性的化學物質，最神奇的是明明沒有味道，但是嗅聞女性的眼淚卻能夠降低男性大腦與攻擊相關區域的活動，進而減少攻擊行為，這項新研究剛發表在《PLOS Biology》上。
據茲曼科學研究院21日官方報導，眾多研究表明哺乳動物的眼淚中含有作為社交信號的化學物質，可以根據需要發出，特別是嚙齒動物而人類也是。
這些眼淚的最常見目的之一是減少攻擊性。母老鼠的淚液中含有能影響大腦中攻擊網絡的化學物質，從而減少雄性老鼠之間的打鬥。同樣地，被壓制的雄性盲鼴鼠會用淚液塗抹自己，以減少正在攻擊牠的雄性盲鼴鼠的攻擊行為。
魏茲曼的腦科學系的索貝爾教授（Noam Sobel）他的實驗室研究嗅覺，也提出了人類的眼淚可能也含有作為社交信號的化學物質的假設。
2011年，他的團隊在《科學》（Science）期刊上發表的研究中表明，嗅聞女性的眼淚會降低男性的睪固酮水平，從而使性興奮水平稍微降低。
在後續的研究中，由索貝爾實驗室的博士生阿格朗（Shani Agron）領導的研究團隊，想暸解人類的眼淚是否跟嚙齒動物相同的減少攻擊效果。在一系列實驗中，受試驗男性暴露於女性眼淚和一般的食鹽水，受試者不知道他們正在嗅的是哪一種，也無法區分兩者。
接下來，他們參與了可以互相攻擊或者報復的2人電玩遊戲，在有機會的情況下，這些男性可以向對手進行攻擊或報復，使對方失去金錢，而他們自己卻沒有獲得任何好處。在嗅聞女性的情感性淚液後，他們在遊戲中尋求報復的攻擊性行為降低了約44%差不多一半。
這似乎相當於在嚙齒動物中觀察到的效果，嚙齒動物有一種稱為蝶鼻器官的結構，能夠捕捉社交化學信號。但是人類沒有這個器官，研究人員想知道受試者是怎麼感受到的，為找到答案，研究人員將淚液應用於實驗室培養皿中的62個人類嗅覺受器，發現其中有4個受器對眼淚產反應，儘管淚液是無味的。
研究人員在檢查男性大腦的同時重複了實驗，使用MRI掃描後與嗅聞鹽水相比，當男性去聞眼淚時，2個與攻擊有關的大腦區域，前額皮質和前腦島的活動都有減少。
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