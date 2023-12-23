美國網紅布朗李（Marques Brownlee）擁有1800萬粉絲追蹤，以開箱並實測各種3C產品在網路上走紅，最近他公布自己的2023年智慧型手機排名，再度引起不小討論，其中Google的Pixel 8在各領域表現上都相當突出，獲頒年度最佳手機。
網路媒體「MacRumors」報導，布朗李將年度「最佳手機」頒給Google的Pixel 8，儘管要價比前一代高出100美金（約新台幣3114元），但Pixel 8擁有出色的靜態相機、大幅升級的顯示效果、多項優秀的軟體功能以及7年軟體更新的承諾，都讓它脫穎而出。
許多人在意的拍照攝影功能方面，布朗李把「最佳相機獎」頒給蘋果（Apple）的iPhone 15 Pro。他認為，雖然市面上其他手機的變焦表現更好，但iPhone 15 Pro在各種情況下都能穩定發揮，尤其錄影功能（包括ProRes Log錄製和直接外部設備儲存）備受讚譽。而同一系列的iPhone 15 Plus則因續航力和使用體驗，獲得「最佳電池獎」。
至於其他獎項，布朗李把「最佳大尺寸手機」頒給三星的Galaxy S23 Ultra，其變焦鏡頭下的靜態相機功能也讓它贏得最佳相機的榮譽獎；而「最佳小尺寸手機」則由華碩Zenfone 10奪下。
「最佳性價比」由三星的Galaxy A54獲得，「最佳設計」頒給中國品牌榮耀的Magic V2，「最佳摺疊手機」由同樣來自中國的一加Open獲獎，「最佳進步」則是英國Nothing推出的Phone 2。
有令人驚豔的手機，自然也有些手機表現不符期待。根據布朗李的評比，2023年最令人失望的機款是Solana的Saga Cryptophone。
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