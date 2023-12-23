擁知名手遊「滿貫大亨」、「明星三缺一」的遊戲股王鈊象，日前公布11月單月稅前盈餘3.71元，雖然受到新台幣升值影響，較前一月4.93元衰退，但累計前11個月「稅前」已經大賺5個股本，這種累積的速度讓存股達人偉哥直呼猛的程度根本是「史前猛瑪象」，等到機會回檔，他就要來入手了，「就從零股開始」。

鈊象連續20年配發股利298.72元，近5年的股息配發率都接近9成，尤其去年配股10元，等於「買一送一」，結果獲利還能成長20%，讓偉哥不禁喊出「我的老天鵝！」

今年鈊象股價強漲，去年封關433.5元，今年不含息股價昨天收729元、漲幅68.17%。偉哥表示，這種高價股買一張要有很大的資金，首次買都會怕怕的，因此他會從零股開始買起，慢慢地買。

其實不只是偉哥，很多存股達人都愛鈊象，「切老滾雪球」也在偉哥臉書留言，他是持有鈊象14年的老股東，只有在2013至2016年間沒有持有鈊象。偉哥表示，第4季在歐洲市場額外貢獻下，預期營運可望持續增長。

以下是偉哥在「偉哥財經週刊」臉書的分享：

鈊象112年1月-11月累積每股稅「前」EPS為50.29元，其中11月單月稅前EPS 為3.71 元，有點離譜的猛。

對比111年1月-11月累積每股稅「前」EPS為41.85元，其中11月單月稅前EPS 為2.74元。

累積每股稅「前」盈餘較去年同期+8.435元，增加了20.15%。

請注意，鈊象去年配股10元（一張的意思)，結果還能成長百分之20，我的老天鵝 !

鈊象自結11月營收12.35億元，月增0.3%、年增20.6%，單月營收再創歷史新高，營業淨利為6.83億元，稅前淨利5.19億元，每股稅前盈餘為3.71元，受新台幣升值影響，獲利較上月每股盈餘4.93元下滑，但是鈊象前11月已大賺「五個股本」。

鈊象以產品別來看，網路遊戲占比達92%，商用機台約占8%。累計前11月營收達128.51億元，年增18.49%，創歷年新高，累計今年前11月每股稅前盈餘50.29元，創歷年同期最佳。

另外可以觀察到鈊象自從2020年疫情爆發後，受惠於電子產品依賴性增高，大家都宅在家不敢出門，瘋狂玩網路遊戲的狀態下，2020年接下來的這3年配股配息都非常照顧股東，分別是現金股息42、50、35元，而且去年還有多配一張股票。

展望未來，鈊象訂出今年全年營收年增雙位數百分比的目標，第4季在歐洲市場額外貢獻下，預期營運將持續成長。法人看好，鈊象下半年營收、獲利都會比上半年好。

這是一檔好股，專門賺大家的娛樂錢 ( 包含博弈、手遊遊戲 )，如果有機會回檔，我再來想辦法入手吧.....實在太優秀了....。

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