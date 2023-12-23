擁知名手遊「滿貫大亨」、「明星三缺一」的遊戲股王鈊象，日前公布11月單月稅前盈餘3.71元，雖然受到新台幣升值影響，較前一月4.93元衰退，但累計前11個月「稅前」已經大賺5個股本，這種累積的速度讓存股達人偉哥直呼猛的程度根本是「史前猛瑪象」，等到機會回檔，他就要來入手了，「就從零股開始」。
鈊象連續20年配發股利298.72元，近5年的股息配發率都接近9成，尤其去年配股10元，等於「買一送一」，結果獲利還能成長20%，讓偉哥不禁喊出「我的老天鵝！」
今年鈊象股價強漲，去年封關433.5元，今年不含息股價昨天收729元、漲幅68.17%。偉哥表示，這種高價股買一張要有很大的資金，首次買都會怕怕的，因此他會從零股開始買起，慢慢地買。
其實不只是偉哥，很多存股達人都愛鈊象，「切老滾雪球」也在偉哥臉書留言，他是持有鈊象14年的老股東，只有在2013至2016年間沒有持有鈊象。偉哥表示，第4季在歐洲市場額外貢獻下，預期營運可望持續增長。
以下是偉哥在「偉哥財經週刊」臉書的分享：
鈊象112年1月-11月累積每股稅「前」EPS為50.29元，其中11月單月稅前EPS 為3.71 元，有點離譜的猛。
對比111年1月-11月累積每股稅「前」EPS為41.85元，其中11月單月稅前EPS 為2.74元。
累積每股稅「前」盈餘較去年同期+8.435元，增加了20.15%。
請注意，鈊象去年配股10元（一張的意思)，結果還能成長百分之20，我的老天鵝 !
鈊象自結11月營收12.35億元，月增0.3%、年增20.6%，單月營收再創歷史新高，營業淨利為6.83億元，稅前淨利5.19億元，每股稅前盈餘為3.71元，受新台幣升值影響，獲利較上月每股盈餘4.93元下滑，但是鈊象前11月已大賺「五個股本」。
鈊象以產品別來看，網路遊戲占比達92%，商用機台約占8%。累計前11月營收達128.51億元，年增18.49%，創歷年新高，累計今年前11月每股稅前盈餘50.29元，創歷年同期最佳。
另外可以觀察到鈊象自從2020年疫情爆發後，受惠於電子產品依賴性增高，大家都宅在家不敢出門，瘋狂玩網路遊戲的狀態下，2020年接下來的這3年配股配息都非常照顧股東，分別是現金股息42、50、35元，而且去年還有多配一張股票。
展望未來，鈊象訂出今年全年營收年增雙位數百分比的目標，第4季在歐洲市場額外貢獻下，預期營運將持續成長。法人看好，鈊象下半年營收、獲利都會比上半年好。
這是一檔好股，專門賺大家的娛樂錢 ( 包含博弈、手遊遊戲 )，如果有機會回檔，我再來想辦法入手吧.....實在太優秀了....。
免責聲明：本文獲得「偉哥財經週刊」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：