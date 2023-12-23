藍燈買股票，紅燈數鈔票，那黃藍燈還可以買嗎？價值投資達人股海老牛表示，外有美中晶片戰、陸經濟沒起色，可選不受景氣影響的內需股，尤其是民生官股，比如「小台電」台汽電，富爸爸台電持股近28%，在近年「缺電」 議題發燒下，台汽電獲利穩定，根本是「送分題」，加上連配息25年，平均殖利率4-5%，銅板價適合存股，可息差雙賺滾大退休金。

股海老牛在YouTube影片表示，今年股市關鍵字：中國經濟疲乏、美中晶片戰、以巴衝突等，每年都有重大政經事件會衝擊股市，不少出口股都受拖累，選股將放回內需股，有民生必須性或搭上政策順風車，獲利不受外在景氣干擾，也就是官股台汽電。

台汽電今年股價一路漲到最高59元，接著連跌4個月，最低連40元都保不住，還可以存嗎？現在股價來到年線以下，才進入股海老牛的觀察射程中。記得投資是看未來，如果第3季獲利成長，當然明年股利會發的越多，合理價自然越來越高。

台汽電（8926）於1992年由經濟部主導成立，最大股東台電持股近28%，又被稱為「小台電」，主要專營電廠、汽電共生廠及再生能源電廠的投資興建、經營管理，並投入風力發電、太陽光電及地熱等再生能源之開發。

營運模式是向上游採購燃料油、煤炭、天然氣，在產出電力後，賣給工業用戶和台電。近5年EPS平均1.5元，連配息25年、Beta值0.33，去年因燃料價格上漲，導致獲利縮水，不過去年增資價20元，對股東來說相當甜。

台汽電近5年EPS比一比（股海老牛提供）

內需股這麼多，為什麼特別關注台汽電？ 其實台汽電是股海老牛的私藏股，看重的就是具有「獲利送分題」的特性。投資人必須先思考一個問題，台灣有「缺電」嗎？

台灣是工業化國家，依賴大量電力，維持經濟和生活，而缺電是產業夢魘，台電對外購電需求也大幅提升，而台汽電正好能提供多餘電力，售予台電作為補足支應，由於台灣的電力需求，使得台汽電獲利穩定。

再深入台汽電財報，近5年營收呈山峰走勢，由2018年最低38億元，來到2020年最高93億元，直到2022年又下滑為47億元。而今年前3季營收39.35億元，要超越去年47億元，應該沒問題。

再看配息，今年盈配率僅5成，如果將配股納入，實際盈配率97%，近5年平均盈配率逾9成，是配發股利相當大方的公司，賺多少幾乎都上繳股東，當然大股東台電更開心啦！台汽電平均殖利率約4-5%，股價也緩步上漲，長期持有能賺股息和價差。

台汽電股息政策（股海老牛提供）

股海老牛從「平均現金股利估價法」推算合理價，台汽電近5年平均股息1.55元：

◎便宜價：1.55元 x 16倍 = 24.8元

◎合理價：1.55元 x 20倍 = 31元

◎昂貴價：1.55元 x 32倍 = 49.6元

目前股價約39.6元，屬於「合理偏高」位階。

台汽電股價&殖利率比一比（股海老牛提供）

《股海老牛》Youtube頻道

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