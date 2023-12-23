高通膨墊高生活成本，讓退休之路變得更艱難，策略規畫尤顯重要。有網友分享5點規劃引發共鳴，包括勞保月領、勞退一次領，以及準備至少2筆各50萬元的資金，將時點錯開作1年期定存，不用買00919、00929等高息ETF，即便用最保守的理財方式，一樣能打造出專屬的季配或月配息組合，每年爽領百萬退休金。

有網友在「勞工朋友的秘書~張秘書」頻道留言，表示勞工辛苦一輩子，真的要做好規劃，對自己好一點，別被孩子給綁死了，並分享自己的退休規劃，連勞保達人張秘書都按讚，認為確實是很棒的經驗分享。該網友提出的5點規劃如下：

1.勞保年金按月領：每個月都還有收入，只要領滿8年，之後領到的都是多的，活越久領越多， 比一次請領多很多，就算不幸沒領夠一次請領的金額往生，但只要有配偶或小孩，還是可以補領到相當一次請領的餘額。

2.6%個人勞退一次領：他認為這筆錢本來就是自己與雇主提撥的退休金，幹嘛放在別人口袋，想用還用不了，拿回來放自己口袋想用多少就用多少，不是很香嗎。

3.準備至少2筆、各50萬元的急用金定存：1筆名為緊急事件使用金，退休前半年就綁存1年，另1筆為醫療準備金，則是在正式退休時，同樣辦理存1年定存，但因時間點錯開半年，這樣每半年就會有1筆定存到期，到期後再重覆操作，若真有急用時，解約也才損失1次到期的定存利息，不至於太吃虧。

當然現金夠多的話，也可以準備4份或12份的50萬元資金，分成4個或12個1年定存，這樣每1季或每個月就都有1年的定存到期金，畢竟退休後有的是時間，頂多麻煩點，多跑幾次銀行也無妨。

4.堅決60歲退休並申請月領勞保年金：即使提前5年領要多扣20%也無妨，他認為，人生不是只有工作，在剩於不多的日子裡，趁著還能走動，就到處走走看看。

5.一定要做投資：但這個會有風險，所以要懂風險管控，做好功課，設定每年的投資回報目標，以他個人而言，會設定4%左右的投報率。

總結來看，該網友認為，若按此規劃，退休後每年收入大約可有58萬元左右，未來即使勞保年金改革，將年金替代率的1.55%下修到1.3%，甚至是1.2%時，年收入也還有50萬元左右，不僅對個人而言已足夠，如果再和太太的部分合併計算，兩人年收可達85~96萬元，更不用擔心會餓死。

此外，國泰人壽則提出「享好退休」的3要點，首先是退休前如何穩健地累積資產？進行財務規劃時，要資產穩健成長，還要能避免通膨侵蝕，可選擇長期穩定的管理工具，如美元利率變動型保險，因宣告利率有機會為保單增值，且低風險的美元特性配置資產，較能提供經濟安全感。

其次是罹病時能否承擔治療花費？衛福部統計，心血管疾病泛年輕化，發生率不斷攀升，長年居國人死因第二，每年約445萬人因失智症等腦神經疾病就醫，高額的照護成本也成隱憂，以常見的阿茲海默症為例，以每月照護費用4萬元計算，6年就高達300萬元，一般家庭難負擔。

第3點是離開後能否妥善照顧遺族？不用擔心如果我走了，家人該怎麼辦，有效為心愛的人建立穩固的經濟後盾，才能持續遺愛陪伴家人。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。