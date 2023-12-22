美國媒體今天報導，根據幾段錄音檔，美國前總統川普曾施壓密西根州地方官員不要認證2020年總統大選的結果。川普已面臨多項選舉干預指控，如今再添一起。
法新社報導，川普（Donald Trump）正再次投身總統大選，雖然他已面臨多項聯邦和州政府控訴，但看來他仍準備奪下共和黨提名代表參加2024年總統大選。
根據「底特律新聞報」（The Detroit News）披露的電話錄音，川普曾向2名韋恩郡（Wayne County）地方官員施壓，要他們別為這個郡的投票結果簽名認證。
川普據稱告訴韋恩郡投票監督委員會（Board of Canvassers）的2名共和黨籍成員：「我們必須為我們的國家而戰。...我們不能讓這些人把我們的國家從我們（手中）奪走。」
那通電話通話日期，距離2020年11月3日美國總統選舉日已過了2週，川普在那場大選輸掉密西根州。
來自密西根州的美國共和黨全國委員會（Republican National Committee，RNC）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）也出現在通話中，她當時告訴兩人：「如果你們今晚可以回家，不要簽署（認證）。...我們會幫你們找律師。」
川普在通話中同意麥丹尼爾的說法，他表示：「我們會去處理。」
根據底特律新聞報報導，位於美國北部的密西根州約有18%人口居住在韋恩郡，2020年總統大選在韋恩郡投下的選票約有87萬8000張。
現年77歲的川普在2020年總統大選敗給民主黨籍候選人拜登（Joe Biden），他被控共謀推翻這場選舉結果而面臨多項聯邦起訴，定於明年3月於華盛頓接受審判 。
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