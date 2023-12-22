大陸中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分石化業產品0關稅優惠，元，衝擊我12項商品一年17億美元出口。雖然衝擊主要是民間石化業者，但國營事業也有掃到颱風尾。中油表示，關稅優惠取消對公司無直接影響，但間接影響是有。主要是有出口12項產品的台塑、台氯、李長榮等，如果減少出口量，就會減少向中油提料。實際影響，則視中下游如何因應調配而定。
中油是國內石化產業上游基本原料供應大商，主要進口輕油裂解生產出乙烯、丙烯、丁二烯等原料，再供應給中游台塑、南亞、台聚等公司，聚合氧化做出聚乙烯、乙二醇、ABS等初級原料，供應給下游做成各式塑膠產品、衣服原料聚脂纖維。
中油表示，大陸取消部分石化產品優惠，對公司直接影響幾乎沒有，主要是出口到大陸的相關產品是0，但間接影響則會有。因為像台塑、台氯出口到大陸的氯乙烯(VCM)，是這次被取消關稅優惠的12項產品之一，而這是從中油進口乙烯原料去生產，比例大概有2成。其他還有丙烯，供應給台塑與李長榮化工等。
一旦關稅沒有優惠，些產品出口大陸數量減少的話，對上游中油的提貨原料自然也會減少。不過中油研判這比例應該不高，公司會尋求其他出口地點替代。目前已有出口到東南亞、印度、美國等分散市場，並沒有把雞蛋都放在同一籃子內，其他則是產品高值化，會持續做。
中油補充，因為乙烯、丙烯等國內都有進口，非中油獨賣，因此中下游業者也可以自行調節，比如減少其他地區進口量，對中油提料或許不少太多。
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