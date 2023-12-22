聯合國的糧食安全監測系統今天發布一項報告指出，預估未來6週內，受戰爭蹂躪的加薩走廊（Gaza Strip）每一個人，預計會面臨非常嚴重的糧食不安全問題。
「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）報告預期，明年2月7日之前「最有可能情況」，會是「加薩走廊全部約220萬人口」將處於「危機或更嚴重的」饑餓程度。
報告指出，IPC計畫對於任何特定地區或國家進行分析評等以來，加薩面臨非常嚴重糧食不安全的人口比例是最高的。
法新社報導，加薩人民每天遭受轟炸、面臨食物和飲水短缺，以及大規模流離失所的困境，國際社會對此已發出警訊。
「糧食安全階段綜合分類」將糧食短缺程度分為1至5級。
報告寫道，預計2月7日之前，約有50%的加薩人口將處於「緊急」階段，包括非常嚴重的急性營養不良和死亡率過高等情況。
這份報告還預測，「至少有1/4家庭」即超過50萬人，會面臨「第5階段」的災難性狀況。
報告指出：「儘管急性營養不良和非外傷相關死亡率的程度，可能尚未超過饑荒的門檻，但這些通常是長期和極端糧食消耗缺口的結果。」
國際人道組織「美國糧食救濟難民協會」（Cooperative for American Relief Everywhere Inc，CARE）表示，這些數據「令人震驚」；德國當局則說「駭人聽聞」。
德國外交部於社群媒體X平台寫道，「以色列迫切需要提供更好的援助管道，調整自身的軍事戰略，並允許人道停火」，更警告說「飢餓會助長恐怖行徑」。
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