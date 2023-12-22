保險資金投資國內私募基金及創投公司，迄今合計僅350億元，占國內保險業資金的比例微乎其微，主要因素是受制於投資風險係數的過度保守計算。金管會最新大幅調降保險業投資私募基金及創投事業的風險係數，自原來的33.75％，降至17.25％，創投公會表態熱烈支持，創投公會理事長邱德成表示，期待有更多的保險資金，經由創投業參與台灣新創雨林的建設。
創投公會統計，國內保險業資金流向私募基金及創投業，約占台灣創投及私募基金管理規模的一成多，與國外超過三成的水準，還是有相當的距離。邱德成表示，行政院團隊持續表態保險資金應參與公共建設、五加二、六大策略產業，「經由創投或私募基金的管顧，應該是最佳的管道！」
政府近年積極推動投資新創，賴清德副總統並以五年投資新創1,500億元作為政策目標。邱德成認為，只有導引保險資金經由創投投資新創，這個目標才有可能達成！
創投公會指出，過去創投基金的主要出資者是金控與大企業；近幾年，金控紛紛成立自己的創投，大企業則設立企業創投（CVC），使得獨立型的創投家數及金額較過去減少不少。邱德成說，保險業資金是獨立創投業者的重要資金來源，而創投資金正是扶植新創的力量，「台灣新創雨林的建設，螞蟻雄兵的培育，以及護國群山的打造，都需要強大、活躍的獨立型創投。」
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