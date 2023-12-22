香港有望迎來比特幣等虛擬貨幣ETF，成為亞洲首個允許虛擬資產現貨ETF上市的市場。香港證監會22日表示，隨著證監會已認可虛擬資產期貨ETF，已準備好接受虛擬資產現貨ETF等基金的認可申請。

港證監會表示，證監會認可的虛擬資產現貨基金，必須在證監會發牌的虛擬資產交易平台（VATP）買賣虛擬資產現貨，以實物申購（in-kind subscriptions）獲取基金單位的一手經銷商必須將虛擬資產存託於持牌VATP。

綜合港媒報導，港交所證券產品發展主管羅博仁表示，歡迎證監會今日公布，令香港成為亞洲首個允許虛擬資產現貨ETF上市的市場，加強香港作為區內領先數位資產中心的地位，並支持香港作為亞洲首選ETF市場的持續發展。

#ETF #虛擬資產 #證監會 #現貨 #亞洲首