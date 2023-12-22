大陸財政部網站公布，12月21日至22日，全國財政工作會議在北京舉辦，明年將強化總體政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策，適度加力、提質增效。並要加大化解存量隱性債務。

財政部表示，2024年要強化總體政策逆週期和跨週期調節，繼續實施積極的財政政策，適度加力、提質增效。適度加力，主要是保持適當支出強度，釋放積極信號；合理安排政府投資規模，發揮好帶動放大效應；加大均衡性轉移支付力度，兜牢基層「三保」底線；改良調整稅費政策，提高精準性和針對性。提質增效，主要是在落實過緊日子要求、優化財政支出結構、強化績效管理、嚴肅財經紀律、增強財政可持續性、強化政策協同六個方面下功夫，推進財政管理法治化、科學化、標準化、規範化，把同樣的錢花出更大的成效。

財政捕指出，要嚴格落實既定化債舉措，加大存量隱性債務化解力度，堅決防止新增隱性債務，健全化債長效機制，有效防範化解地方債務風險。要進一步加大財會監督力度，完善財會監督體系和工作機制，更好發揮各地監管局作用，扎實開展財會監督專項行動，切實提升財會監督效能。要加強財政管理，深入推進財政法治體系建設，加快預算管理一體化建設，完善預算績效管理體系，加強會計和國有資產管理，強化政府投資基金管理，提升財政管理水平。要積極穩妥謀劃推進新一輪財稅體制改革，健全現代預算制度，優化稅制結構，完善財政轉移支付體系。

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